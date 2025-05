El Barça se come la defensa blanca: ¡16 goles en cuatro partidos!

El Real Madrid tiene un problema inmenso en defensa. En el clásico en Montjuïc, los blancos arrancaron de maravilla con dos tantos de Mbappé en 15 minutos. LaLiga se tambaleaba e incluso los merengues amenazaban con remontar el 'goal average' tras el 0-4 en el Santiago Bernabéu. Pero cuando el Barça metió el primero, el Madrid se diluyó como un azucarillo en un café.

El primero llegó a pelota parada, la superioridad física blanca no influyó y los azulgranas pudieron cabecear dos veces dentro del área. Eso suele ser sinónimo de gol. El Barça no paró y en el descanso no solo había remontado, sino que se había puesto dos goles por delante. Increíble. Los goles de Eric, Lamine y los dos de Raphinha evidencian los problemas blancos.

El Madrid de Ancelotti ha sido así durante toda la temporada. Algo que destaca mucho si lo comparamos con los datos del curso pasado donde solo recibieron 26 goles en Liga, en esta, ya son 37... y sumando. Pero el golpe más duro ha llegado en los clásicos. De momento, el Barça le ha metido 16 goles en cuatro encuentros. Unos números que explican porque los blancos no han ganado (hasta ahora) ningún clásico.

La primera gran prueba de este nuevo equipo de Kylian Mbappé llegó en el Bernabéu y se comieron cuatro goles. Un 0-4 que silenció el estadio blanco y empezó a sonar en el aire el fin del proyecto de Ancelotti. Meses más tarde, el Barça le metió cinco goles en la final de la Supercopa de España en Yeda. El encuentro terminó 2-5, pero si Szczesny no hubiera terminado expulsado al inicio del segundo tiempo hubiesen podido ser muchos más. Finalmente, el último precedente fue la final de Copa, con otros tres tantos azulgranas.

Además, el Madrid era el equipo acostumbrado a remontar partidos, pero en este curso, el Barça le ha dado de su propia medicina. En la Supercopa y en Montjuïc, los de Ancelotti comenzaron ganando con goles de Mbappé.

Otro dato tremendo en los clásicos de este curso son los tres partidos en los que el Barça le ha metido cuatro goles en solo 45 minutos al Real Madrid: en los dos encuentros de Liga y en Arabia Saudí. Los blancos tienen un problema y sumado al potencial ofensivo azulgrana ha terminado con estos datos. Xabi Alonso tendrá mucho trabajo por delante si quiere dar la vuelta a esto.