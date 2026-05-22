La banca española niega el aval a Enrique Riquelme para optar a la presidencia del Real Madrid

Malas noticias para Enrique Riquelme. Después de confirmar su intención de presentar su candidatura al Real Madrid este jueves, la banca española habría negado el aval bancario al empresario, según han informado fuentes financieras a Europa Press. Un requisito innegociable para poder presentar su candidatura a la presidencia del Real Madrid, convocadas por Florentino Pérez hace unos días.

El Banco de Santander se lo habría denegado

Según Europa Press, "Riquelme afirma disponer del aval bancario por el 15% del presupuesto del club (unos 187 millones de euros), requisito establecido en los estatutos para optar a la presidencia del club blanco, pero dicho aval no procede de entidades españolas". La agencia de noticias afirma que "el Banco de Santander ha denegado expresamente el aval". Lo que ha provocado que ´"el presidente de Cox estaría negociando con bancos internaciones la estructuración de dicho aval".

Después de notificar este jueves su intención de presentar su candidatura, la Junta Electoral debe validar que cumple cada uno de los requisitos exigidos (antigüedad como socio, nacionalidad española y aval del 15% del presupuesto), para lo que cuenta con un plazo para presentar la documentación, incluida la del aval que le habría denegado el Santander. Solo una vez confirmado todo, será admitido como candidato a la presidencia del Real Madrid como alternativa a Florentino Pérez.

Enrique Riquelme, fundador y presidente ejecutivo de Cox, ha hablado este viernes tras la celebración de la junta de accionistas de la empresa sobre su posible candidatura a la presidencia del Real Madrid CF. Riquelme ha anunciado su intención de ser el rival de Florentino Pérez en las próximas elecciones del club blanco con una candidatura que ha tachado de "seria, profesional, innovadora" que devuelva a la entidad al "social club" y "recupere los valores" que se han "deteriorado en los últimos años". Ha advertido que "entre esta noche y mañana temprano se sabrá si finalmente esta candidatura se presenta o no".

¿Kloop, Haaland o Raúl? Enrique Riquelme

El proyecto futbolístico de Riquelme no ha sido revelado. Cuestionado por la posibilidad de que llegaran Haaland a la delatera o Kloop al banquillo, Riquelme ha expresado que "los mejores tienen que estar en el Real Madrid". "Siempre han estado, los mejores siempre quieren venir, es el mejor club, por eso mismo hay que crear una candidatura que vuelva a esa transparencia, a esa gobernanza, democracia, que atraiga, y sobre todo ganadora".

Riquelme pretende un proyecto "que atraiga al talento, que el talento quiera venir (...). El talento tiene que querer venir al Real Madrid, el club más grande de la historia tiene que tener el mejor talento, y hay que dar las condiciones adecuadas para que la gente esté cómoda dentro del club. Todo el talento del mundo será bienvenido al Real Madrid.

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No solo suenan los nombres de gente de fuera, también canteranos del Real Madrid que podrían volver a la entidad madridista. Por ejemplo, el sempiterno 7 de España, Raúl González Blanco. El presidente de Cox tiene una cosa clara: "Espero que el nombre ilusionante sea Enrique Riquelme".