Balance del mercado: El Madrid, único equipo de Primera sin refuerzos

Todos los equipos de Primera División han aprovechado el mercado invernal para cubrir posiciones que necesitaban reforzar por diferentes motivos. Todos menos el equipo más rico de la categoría y del mundo, el Real Madrid. Su secretaría técnica, con Florentino Pérez a la cabeza, ha considerado que la plantilla está los suficientemente bien armada como para hacer frente con garantías a lo que queda de temporada.

Una plantilla que no ha dado la talla como lo demuestra que el club decidiera cambiar de entrenador, culpando a Xabi Alonso de la irregularidad del equipo. Pero, además de no fichar conociendo las carencias que tiene, ha cedido a Endrick al Olympique de Lyon para soltar lastre de la línea más saturada, el ataque.

Medio campo

Una decisión que se vuelve contra ellos, ya que el brasileño está siendo la sensación de la Liga francesa, que lo ha elegido como el mejor jugador del mes de enero. La culpa, claro, es para el que no está por no darle las oportunidades que merecía. Pero, al margen de este movimiento hacia afuera, ha decidido no hacer ninguno hacia adentro pese a las carencias que tiene en el centro del campo y en una defensa echa trizas por las lesiones.

Desde que Kroos decidió colgar las botas y la salida de Modric, el madridismo y su entorno reclaman a gritos refuerzos en la medular. Pero no ha movido ficha. Este verano fichó cuatro defensas (Huijsen, Carreras, Trent y subió a Asencio del Castilla) y dos delanteros (Mastantuono y promoción a Gonzalo del primer filial), pero ningún centrocampista al uso pese a tener solo cuatro: Tchouameni, Valverde, Camavinga y Ceballos.

Fuera de posición

Pueden incluir en esa línea a Bellingham y Güler, dos medias puntas a los que sacrifican sacándolos de su zona de confort. Al final, además del inglés y del turco, también utiliza delanteros para reforzar la media ante la falta de efectivos. Brahim. Mastantuono, Rodrygo y hasta Gonzalo se han visto obligados a retrasar sus posiciones. Y en el colmo del delirio, dos de los cuatro centrocampistas natos, Valverde y Camavinga, están jugando de laterales.

En definitiva, un jaleo que acaba alejando a los jugadores de las posiciones en las que mejor rinden por culpa de una planificación imprecisa que no han querido corregir en el mercado recién cerrado. A su favor, aunque sin que se conozcan los motivos, esa pandemia de lesiones de defensas que obligan al técnico de turno, primero Xabi y ahora Arbeloa, a improvisar para tapar con parches las vías de agua.