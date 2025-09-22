Bajonazo Bellingham: cae 20 puestos en el Balón de Oro

La cuenta oficial del Balón de Oro de 'X' ya está publicando los primeros nombres del ranking final. Empezando por el número 30 y en orden descendente, ya se conocen los puestos más bajos. Ojo, bajos teniendo en cuenta que eran 30 nominados, pero no olvidemos que son considerados como algunos de los mejores futbolistas del mundo.

Los primeros en salir han sido Michael Olise (30º), Florian Wirtz (29º), Virgil Van Dijk (28º), Declan Rice (27º), Erling Haaland (26º), Denzel Dumfries (25º), Fabián Ruiz (24º) y Jude Bellingham (23º). La posición del inglés ha llamado la atención, especialmente por el bajón que supone respecto a la clasificación del año pasado.

En 2024, el centrocampista fue uno de los nombres propios y grandes favoritos a hacerse con el galardón, pero finalmente terminó 3º, solo por detrás de su compañero Vinicius Jr. y del ganador del trofeo, Rodrigo Hernández. Tras una temporada brillante en su debut con el equipo blanco, la pasada campaña ha terminado pasándole factura al futbolista inglés.

Bellingham ha pasado un calvario desde hace más de un año debido a sus problemas en el hombro, lo que le ha impedido rendir en plenitud. El futbolista que vimos en sus primeros meses con el Real Madrid no tiene nada que ver con el que se ha visto en el último año y medio.

Bellingham volvió a jugar tras su operación de hombro / Manu Fernandez / AP

Tras pasar por quirófano este verano, el inglés aspira a recuperar su mejor versión con Xabi Alonso como entrenador y tener las sensaciones que le hicieron ser un firme candidato al Balón de Oro. Por lo pronto, el jugador volvió a pisar el césped el pasado fin de semana, jugando unos minutos ante el Espanyol.

La caída de Bellingham (20 puestos respecto al año pasado) es significativa, pero no deja de ser un reflejo de su rendimiento y el del equipo blanco el año pasado, donde estuvieron por debajo de las expectativas generadas el año anterior, especialmente con la llegada de Kylian Mbappé.