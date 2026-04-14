La baja de Tchouameni obsesiona a Arbeloa

Arbeloa tiene que armar un once de garantías para intentar remontar en Múnich el 1-2 del Bernabéu, en la vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Además de perder a Courtois, garantía permanente bajo palos, no podrá contar con el sancionado Tchouameni, insustituible en el medio centro del equipo. Lunin cumple sin más como relevo del belga, pero al francés no lo solapa nadie.

Cada pieza en su sitio

La prueba que hizo con Camavinga ante el Girona no funcionó. Un futbolista con un potencial tan grande como desordenado en ideas. Sus lagunas las paga el equipo en defensa y repetir la experiencia ante un rival del potencial ofensivo del Bayern es un riesgo a evitar si es posible. Sin embargo, no es fácil para Arbeloa encontrar un relevo para Tchouameni que le ofrezca las mismas garantías.

Si Arbeloa ha dado con alguna tecla es colocar a cada jugador en la posición en la que mejor rinde. Por eso, la decisión se complica, porque Valverde podría ser un relevo que se acerque al rendimiento que ofrece el francés. Solvente, aseado con el balón, disciplinado y exigente en el esfuerzo. Pero alejar al uruguayo de su zona de confort debilita la banda derecha en ataque y en defensa.

Podría inventar poniendo a Huijsen, pero sería una prueba a destiempo. Bellingham y Güler son creativos y no tienen ese celo defensivo de centrocampistas destructivos. Ceballos, tampoco. Los recursos se reducen para Arbeloa, al que encontrar relevo a Aurélien empieza a obsesionar para un partido tan grande y vital como el de este miércoles.

Dos puestos por decidir

No es la única decisión que deberá tomar. En defensa tiene varias opciones: Carvajal o Trent en la derecha; Militao, Rudiger y Huijsen en el centro (Asencio descartado pese a su buen rendimiento), y Mendy, Carreras y Fran en la izquierda. Todo indica que apostará por Trent, Militao, Rudiger y Mendy, pero no es una decisión cerrada.

Valverde y Bellingham son los únicos que tienen asegurado el puesto en el medio del campo, con Vinícius y Mbappé arriba. Quedan dos posiciones por definir que podrían ocupar Camavinga, Thiago, Güler o Brahim, jugadores con los que ha venido contando en los últimos partidos. Mastantuono, Ceballos y Gonzalo serían suplentes.