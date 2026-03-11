La baja producción de Haaland en el Bernabéu

Erling Haaland es el delantero más letal de Europa desde que se sumó a las filas del Manchester City. El ariete noruego se ha convertido en el gran ‘killer’ del continente gracias a una capacidad goleadora fuera de lo común y un hambre voraz a la hora de mandar el esférico a la jaula. Esta temporada, lejos de bajar su rendimiento, sigue manteniendo cifras de élite: 29 goles en 39 partidos, o lo que es lo mismo que 0.84 goles por partido, números que vuelven a situarle entre los delanteros más determinantes del fútbol europeo, comiendo en la mesa de Mbappé y Kane.

Tras haber sido dosificado en los últimos encuentros por algunas molestias físicas, el delantero noruego volverá a escena este miércoles en el Santiago Bernabéu que, como avanzó Pep Guardiola, se encuentra mucho mejor. El feudo del Real Madrid se presenta como un escenario idóneo para que Erling Haaland vuelva a reivindicarse ante el mundo del fútbol, en un duelo que, a priori, se perfila como el gran plato fuerte de estos octavos de final de la UEFA Champions League. Pero la realidad es que, hasta ahora, este estadio se le hace bola al bueno de Eirling.

Pep Guardiola y Erling Haaland, del Manchester City / Europa Press

En las últimas cuatro temporadas, Real Madrid y el Manchester City se han cruzado de forma recurrente en la Champions League. Sin embargo, cuando esos duelos se han trasladado al Bernabéu, Erling Haaland apenas ha logrado dejar su huella: solo un gol, y desde los once metros. Un dato cuanto menos llamativo tratándose de un delantero de su naturaleza, a quien en más de una ocasión se le ha señalado por su supuesta dificultad para aparecer en los momentos de mayor exigencia.

Parte de esa dificultad para imponerse en el estadio del Madrid, también tiene explicación en los marcajes que ha sufrido. Antonio Rüdiger, Raúl Asencio o incluso Aurélien Tchouaméni han conseguido reducir al mínimo la influencia de Erling Haaland cerca del área, con marcajes y vigilancias constantes que en muchos momentos le han impedido incluso entrar en contacto con el balón dentro de la zona de remate. Este miércoles, el delantero del Manchester City volverá a verse las caras con una pareja que ya conoce bien: Rüdiger y Asencio, encargados de volver a ponerle a prueba en el feudo del Real Madrid.

Rüdiger marcando de cerca a Haaland / As

De esta forma, el choque de este miércoles aparece así como una nueva gran prueba para Haaland. El delantero cityzen llegará al Santiago Bernabéu con la posibilidad de romper definitivamente esa narrativa que a veces le persigue en las noches grandes, aquellas en las que cada detalle se magnifica y el crítico respetable del fútbol europeo apunta directamente a su persona. Ante el Real Madrid y en el escenario más exigente, el noruego tendrá una nueva oportunidad de demostrar que su olfato goleador también aparece cuando más se le espera.