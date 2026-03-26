Baena, sobre la polémica sanción a Valverde: "Opino igual que el club"

Álex Baena no está teniendo todos los minutos que se esperaba en su primera temporada en el Atlético de Madrid, pero a pesar de eso sigue siendo un hombre importante para De La Fuente: "Puede que eso afecte de cara al Mundial. Es importante llegar jugando, es importante para el equipo y para uno mismo. Al final es el entrenador que decide. Siempre intento dar lo mejor de mí mismo para venir aquí y, cuando estoy aquí, aprovechar todas las ocasiones", reconoció en la rueda de prensa previa al duelo ante Serbia.

A pesar de estar con la selección, la pregunta sobre la roja a Valverde era obligada. El colchonero fue protagonista directo en una de las acciones polémicas del derbi y el Atleti se quejó públicamente de la sanción de un solo partido al uruguayo. Baena no quiso entrar y se limitó a aceptar la visión de su equipo: "Yo opino igual que todo lo que ha sacado el club".

El andaluz fue criado futbolísticamente en el Villarreal, donde salió este mismo verano. La Roja jugará el partido amistoso ante Serbia precisamente en La Cerámica, un partido especial para el mediapunta: "Es la primera vez que vuelvo aquí. Hacerlo con la selección es importante para mí. El Atlético es uno de los mejores clubes del mundo y el Villarreal de España, es normal que peleemos por las posiciones de Champions y ojalá las sigamos peleando muchos años", explicó.

Baena recuperó la titularidad frente al Real Oviedo / EFE

La temporada no da tregua a los futbolistas. Este parón de selecciones separa en dos la parte más importante y decisiva de la temporada de clubes. Pero a pesar de estar luchando por dos títulos, Baena está 100% concentrado con España: "Lo primero es el hoy. Tenemos que preparar esta semana con la selección para llegar de la mejor manera al Mundial. Para nosotros no son dos amistosos. Luego ya volvemos a nuestros clubes. No hablamos con los del Barça de los tres partidos que tenemos por delante contra ellos. Hablamos del partido de mañana y del Mundial".

Baena no se está terminando de sentir cómodo en el Atleti en estos primeros meses. La diferencia de juego entre su club y la selección es evidente, pero el mediapunta se siente capaz en todos los escenarios: "Yo me siento libre tanto en el club como en la selección. Son dos maneras de jugar diferentes. Tienes que hacer lo que el entrenador te pide en cada situación. Me siento libre y me siento muy a gusto tanto aquí como en el Atlético".