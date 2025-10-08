Aymeric Laporte sustituye a Dean Huijsen en la Selección

Nuevo contratiempo para Luis de la Fuente de cara a los dos partidos que debe afrontar España frente a Georgia y Bulgaria en el presente parón de selecciones con motivo de la fase de clasificación para el Mundial de 2026.

La Federación Española ha anunciado este miércoles que el defensa central del Athletic Club Aymeric Laporte sustituye al del Real Madrid Dean Huijsen a causa de una lesión. El comunicado explica: "El defensa del Real Madrid llegó con síntomas de fatiga muscular a la concentración de la Selección España el lunes por la noche".

"En la jornada del martes no se ejercitó y se le comunicó a su club que la evolución no era positiva por lo que en la mañana de hoy miércoles se le ha sometido a una prueba médica confirmando una lesión muscular de la que ya ha sido informado el Real Madrid, por lo que se procede a sus desconvocatoria deseándole una pronta recuperación".

En el mismo comunicado se añade que "en lugar de Dean Huijsen se incorporará a la concentración el jugador del Athletic Club Aymeric Laporte". Aymeric es de hecho uno de los fijos en las convocatorias de Luis de la Fuente, pero el hecho de que su inicio de temporada haya sido un tanto irregular hizo que el seleccionador no le incluyera en de incio en esta convocatoria. Su regreso a San Mamés se demoró hasta el 11 de septiembre, diez días más tarde del cierre del mercado de fichajes, debido a un problema burocrático. Ahora que la baja de Huijsen ha propiciado su regreso, no ha dudado en llamarle.

Descanso para Huijsen y ¿oportunidad para Cubarsí?

Dean Huijsen ha sido clave para el Real Madrid de Xabi Alonso desde su llegada en el Mundial de Clubes. Todo el juego blanco pasa primero por sus pies y se ha vuelto una pieza tan indispensable que a penas ha rotado en todo lo que llevamos de curso.

El hispano-neerlandés ha jugado la gran mayoría de los minutos con el Madrid desde que fichó; solo no ha salido de inicio en tres de ellos y dos por expulsión. 14 partidos completos y 32 minutos ante la Real Sociedad, donde vio la tarjeta roja en la primera parte; una pieza inamovible para Xabi.

Con la selección tampoco se perdió ni un minuto de los dos encuentros del pasado parón de selecciones: 90 minutos ante Turquía y 90 ante Bulgaria. Este nuevo capítulo con España también hubiese sido clave para De La Fuente, pero sus molestias impedirán que sume más minutos y podrá descansar en Madrid.

Dean Huijsen y Pau Cubarsí, con la camiseta de la selección española. / SE FÚTBOL

Con la convocatoria de Laporte, el seleccionador deberá decidir entre los dos jugadores del Athletic (Laporte o Vivian) o Pau Cubarsí para acompañar a Le Normand en la zaga. El azulgrana había perdido la titularidad con España con la llegada de Huijsen y ahora podrá aprovechar para volver a impresionar a De La Fuente.