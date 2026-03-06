Aviso de quiebra total en la Liga

El Real Madrid llega a Balaídos en un momento crítico. Dos derrotas consecutivas en Liga, ante Osasuna y Getafe, lo alejan del liderato y lo dejan a cuatro puntos del Barcelona. Pero Murphy y su ley dice que “si algo puede salir mal, saldrá mal” y hoy ante el Celta tiene pinta de cumplirse por varios motivos: los celestes van en cohete, cuatro victorias consecutivas, y los blancos a pie y casi descalzos con nueve bajas confirmadas, algunas de relumbrón.

Han bastado doce partidos para que a Arbeloa se le empiece a caer el equipo. Su plan de instalar la paz en el vestuario se desmorona y ya se palpa un clima interno cada vez más inestable. Como pasó con sus antecesores, algo no enchufa a los jugadores. Intenta cambiar cosas, como poner en sus sitios naturales a los que juegan. Pero el resultado sigue siendo insuficiente y empiezan a generarse dudas sobre el nivel de varios jugadores.

Rotos

Arbeloa llega a Vigo con 14 o 15 jugadores disponibles del primer equipo. Además de seis lesionados (Mbappé, Bellingham, Militao, Rodrygo, Ceballos y Alaba), tiene tres sancionados: Carreras, Huijsen y Mastantuono. Añade la duda de Asencio en el eje central de la defensa, donde al Madrid se le acumulan las desgracias. La nota positiva es la vuelta de Camavinga tras superar sus problemas odontológicos.

Claudio Giraldez, entrenador del Celta / EP

El Celta lleva doce años sin ganar a los blancos en Balaídos. Ahora atraviesa el momento más dulce de la temporada, un aliciente para asegurarse un sitio en la elite. Además, Giráldez va sobrado en efectivos: recupera a Marcos Alonso, Starfelt y Borja Iglesias tiene la baja de Durán, y ha dejado fuera de la convocatoria a Cervi, Ristic y Joel Lago.

Momento crítico

Otra derrota blanca confirmaría una crisis que se estira en el tiempo a cinco días de recibir al City en la Champions. Tiene dos finales consecutivas para recuperar el estatutos de respeto ganado en la última década. Y la primera es ante un Celta que ya dio cuenta de esa crisis en la primera vuelta, ganando en el Santiago Bernabéu 0-2.

El técnico celtiña tiene un único objetivo en estos momentos “certificar la permanencia virtual”. Giráldez no lanza las campanas al vuelo, al contrario, llama a la prudencia porque “el Madrid viene de dos derrotas consecutivas y eso les hace aún más peligrosos”. Arbeloa, por su parte, quiere ver el vaso medio lleno y ser positivo: “Quedan 16 partidos por jugar y estamos a cuatro puntos. Es lo único en lo que pensamos y, mientras matemáticamente podamos luchar, lo haremos”.