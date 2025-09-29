El aviso de Jorge Valdano al Madrid: "Se revivió ese monstruo..."

El Real Madrid no había perdido ni un partido en lo que llevábamos de temporada y parecía que con la llegada de Xabi Alonso la era de Carlo Ancelotti había quedado en el olvido. No obstante, el sábado llegó el primer test complicado de los blancos en el derbi Madrileño y fallaron estrepitosamente. Todos los avances que se habían observado a lo largo de los últimos partidos se diluyeron contra el Atlético de Madrid cuando cayeron por 5 tantos a 2.

En este sentido, Jorge Valdano analizó en Movistar + el encuentro contra los rojiblancos y recordó las anteriores goleadas que sufrieron los madridistas: "Anoche se revivió ese monstruo. De cuando se visitaba al Barcelona y caían cuatro goles. Cuando jugó en el Mundial de Clubes ante el PSG y llegaron los cuatro goles. Es cierto que es un proceso: llegó un entrenador nuevo y está trabajando. Parecía que las cosas empezaban a enderezarse, pero el golpe ante el Atlético obliga a revisar el momento del proyecto".

Desde el primer minuto quedó demostrado que el ritmo en el que se presentaron ambos equipos no podía ser más diferente. Los del Cholo Simeone salieron con hambre después de protagonizar un mal arranque de curso, mientras que los blancos no supieron responder a su propuesta de juego: "No jugó con la misma intensidad que el Atlético de Madrid. Los primeros minutos, el Madrid jugaba al pie y sin demasiado ritmo. Y al Atlético, al espacio y con muchísima agresividad. Además, el partido de arriba lo ganó claramente el Atlético. Cada centro era un drama".

El Metropolitano es un estadio al que el Madrid le suele costar. La pasada campaña solo pudieron rascar un punto después de que Ángel Correa empatara el enfrentamiento en el último minuto y la anterior cayeron 3 a 1. El fin de semana pasado volvieron a sufrir una nueva goleada en un encuentro en el que los madridistas pudieron ponerse por delante del marcador durante unos minutos.

"Aun así, una sola toma de contacto genial con una precisión brutal entre Güler y Mbappé puso el empate. Y luego el Madrid se adelantó con una extraordinaria jugada de Vinicius. Eso me dio la sensación de que, en la segunda mitad, si el Madrid se conectaba un poco, sacaba el partido adelante. En cambio, el Atleti terminó sometiendo al Madrid como hacía mucho tiempo que no veíamos", concluyó Valdano.