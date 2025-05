El aviso de Fernando Llorente a Nico Williams

La noticia de que el Real Madrid puede estar interesado en el fichaje del delantero del Athletic Club Nico Williams ha revolucionado las redes sociales y el mercado de fichajes de verano 2025/26 cuando todavía está en mantillas. La noticia adelantada por el diario 'Marca' ha tenido numerosas reacciones, y una de ellas ha sido la del exinternacional Fernando Llorente.

El que fuera delantero del Athletic Club antes de jugar en la Juventus y otros equipos de la Serie A, de la Premier League y de LaLiga atendió a los micrófonos de 'Radio Marca' con motivo de la final de la Europa League que tendrá como escenario el estadio de San Mamés y en la que se miden otro de sus antiguos equipos, el Tottenham Hotspur, y el Manchester United.

Fernando Llorente tuvo una salida traumática del Athletic Club en su momento, antes de fichar por la Juventus de Turín y de ahí que le preguntaran por el caso de Nico Williams, uno de los principales emblemas del actual equipo rojiblanco y al que se le relaciona ahora con el Real Madrid. “Está claro que es un jugador diferencial”, dijo del actual atacante del Athletic Club.

El consejo de Llorente a Nico

Según Llorente, de la misma manera que en el pasado verano se vio condicionado para aceptar la oferta del Barça el hecho de que Bilbao fuera la sede de la final de la Europa League 2024/25 y que el conjunto que entrena Ernesto Valverde tuviera la opción de jugarla, ahora puede haber otro factor que le retenga en 'el Bocho': la clasificación de los bilbaínos para la próxima edición de la Champions. Con todo, Llorente fue claro: “Le aconsejo que decida con el corazón y que, si se va, salga bien del Athletic”.

Fernando Llorente tiene un doble motivo para estar del lado del Tottenham en esta final: obviamente por su pasado con los 'Spurs' (jugó con ellos dos temporadas entre 2017 y 2019) y porque el rival, el Manchester United, vapuleó al Athletic Club en la semifinal previa.

Con todo, Fernando recordó que le quedó una espina clavada tras su salida de San Mamés, y sin duda esto también puede ser un aviso para Nico Williams: “Hubo varias oportunidades para volver, pero alguien dentro de la directiva no quiso”, pues su marcha a la Juventus fue visto por algún sector como una 'traición' deportiva.

Llorente, que no dio el nombre de qué directivos del club vasco se habrían opuesto a su regreso, no quiso dar nombres, pero sí lamentó que “no me dejaran ayudar al equipo de mi vida” en los últimos años de su carrera deportiva.