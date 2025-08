El aviso de un ex del Madrid a Vinicius: "Intentar apretar a Florentino puede salir mal"

Vinicius Jr vuelve a estar en boca de todos. La situación del brasileño con su renovación, que ahora mismo parece estar parada, ha generado un sinfín de opiniones sobre el asunto. Las últimas informaciones hablan de una discrepancia en el salario neto que quiere percibir el futbolista respecto a lo que está dispuesto a ofrecerle el club.

En este contexto, uno de los que ha querido darle un consejo a Vinicius ha sido Rafa Alkorta, exjugador del Real Madrid y del Athletic. "Intentar apretar a Florentino Pérez puede salir mal. Recordemos lo que pasó con Ramos", apunta en la cadena SER.

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, saluda a los aficionados que asistieron al debut contra Al Hilal en Miami. / EFE

En su día, Florentino le ofreció una renovación a Ramos que el central rechazó. Cuando meses más tarde el defensa quiso cambiar de opinión y quedarse en el Madrid, el presidente le dijo que dicha oferta ya había caducado, por lo que se terminó yendo del conjunto madridista.

Ahora Alkorta apunta a que se puede dar un escenario parecido, recordando que el presidente del Real Madrid acostumbra a ser contundente en estos casos, sin importar el nombre que esté delante.

"Desde que le sacaron de la banda izquierda, no lo he visto bien. Jugar con Mbappé le ha costado. Son jóvenes y ambiciosos, pero el entorno debe asesorarle mejor. Ahora no es momento de exigir como si hubiera hecho una gran temporada", añade Alkorta,

Vinícius, durante un partido del Mundial de Clubes / Angel Colmenares / EFE

El exjugador del Madrid quiso incidir en que Vinicius necesita centrarse: "El año pasado, modificar el esquema para que jugaran él y Mbappé no funcionó del todo. Si se centra en rendir al máximo, el resto llegará solo. El Madrid siempre premia a los que demuestran su valía en el campo".

"Estas peleas son venenosas. Florentino es cariñoso, pero no duda en tomar decisiones duras. Debe estar frío. Si hace una buena temporada, tendrá fuerza para negociar", termina aconsejándole al brasileño.

Por el momento, la situación parece totalmente parada y ambas partes deberán retomar las negociaciones. Faltan menos de dos años para que termine el contrato de Vinicius con el Real Madrid, por lo que la operación empieza a entrar en un terreno más delicado.