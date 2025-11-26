El aviso de Edu Aguirre al Real Madrid: "Hasta que Xabi Alonso no eche a cuatro..."

El miércoles ha sido el turno para la segunda noche europea de la semana en la Champions League y el turno del Real Madrid, que disputa la quinta jornada en el campo del Olimpiacos de José Luis Mendilibar.

Se trata de una noche clave para el futuro del equipo y del entrenador, quien ya tiene la espada de Damocles sobre su cabeza tras tres encuentros sin conocer la victoria, y parece que puede salirle cara esta vez.

Para ahondar todavía más si cabe en el infierno blanco en el que se encuentran los jugadores blancos, el partido ha arrancado con un gol tempranero del conjunto griego aunque poco después ha respondido Kylian Mbappé con un 'hat-trick' en los primeros 30 minutos. Hace unas semanas Olimpiacos se enfrentó al Barça de Flick y perdió en Montjuïc por 6 a 1.

Desde los medios de la capital española, ya hace días que se cuestiona el esquema de Xabi y una derrota en Champions podría haber sido definitiva, según apuntan algunos.

Ahora, desde el seguimiento del partido en 'El Chiringuito', han sido algunos de los habituales defensores de la plantilla blanca los que han fijado la atención en el saber hacer del entrenador vasco.

"Los jugadores del Madrid no creen en Xabi Alonso, por lo tanto han dejado de correr", apuntaba Edu Aguirre en relación con la autoridad en el vestuario, un tema que ya salió a la palestra con el pulso que le lanzó Vinícius con sus gestos al ser sustituido en El Clásico.

Por eso, el amigo de Cristiano Ronaldo comentaba que "para tener jugadores que no corra y que el equipo se rompa, Xabi mete 4-4-2". Además, se quejaba de algo que resuena en la capital: "En el Madrid mandan los jugadores. Hasta que Xabi Alonso no eche a cuatro...", ponía sobre la mesa Aguirre.

Por su lado, Josep Pedrerol se sumaba a la crítica: "A Xabi le trajeron para que corran. Conclusión, sigue igual todo", apuntaba. El último en sumarse al aluvión era el barcelonista Jota Jordi, que indicaba que le parece "gravísimo que el entrenador tenga que hacer la alineación en función de los que corran" y se preguntaba, "¿Dónde está la mano dura de Xabi Alonso?".