Aviso de Ancelotti al entorno de Güler: “Pasa mucho tiempo con otras personas…”

Carlo Ancelotti no se ahorró ninguna respuesta cuando le preguntaron por Javier Tebas y su “falta de respeto a millones de madridistas”; del caso Negreira, cuya “resolución judicial” acabará saliendo; de la semifinal de Copa ante la Real Sociedad “importante para los dos equipos” y que cuenta con Mbappé y Valverde; de los jóvenes Güler, con aviso a su entorno, Endrick o Asencio y de los veteranos Modric; de esas críticas que recibe que achaca estar demasiado visto y “eso cansa” o de un calendario “absurdo que afecta a todos los equipos”.

“Desde que estoy aquí Javier Tebas habla demasiado del Real Madrid. Falta al respeto a millones de madridistas hablando así. Un presidente de la Liga debe focalizarse más en resolver los problemas que tiene el fútbol español”, sentenciaba el italiano, que agregaba: “No lo sé qué tipo de vergüenza tiene, pero sí sé que todos los madridistas están orgullosos de ser aficionados de este club”. Y la última fue cuando le preguntaron si recordaba algo así de un presidente de una patronal: “La verdad es que no lo recuerdo. Cuando estuve en Milan el presidente de la Liga era Galliani y siempre tenía y tiene razón, el mejor director del mundo”, dijo con ironía comparativa.

Negreira y la Copa

Sí dio largas cuando le preguntaron si le parecía normal que el caso Negreira seguía abierto dos años después y qué pasaría si hubiese sido el Real Madrid el que pagó a un vicepresidente arbitral: “No puedo decir lo que hubiese pasado. Hay un procedimiento judicial cuya resolución estamos esperando todos. El fútbol es paciente después de dos años, y tiene que seguir siéndolo porque al final la resolución judicial saldrá”.

La Real Sociedad le merece máximo respeto: “Siempre es difícil jugar contra ellos. Están en un buen momento para jugar una semifinal que es importante para los dos. Será Igualada y entretenido, igualado. Estamos jugando muy bien al fútbol y queremos seguir con esta dinámica”. Anunció que Mbappé “viaja y está disponible” tras un problema dental, así como Valverde, al que no descartó en el lateral derecho teniendo en cuenta que “Lucas sale de una lesión, como Alaba. que puede tener problemas musculares después de 14 meses sin jugar, pero de la rodilla está muy bien”.

Los críticos y el calendario

Fue el turno de las preguntas pelotas, que si los críticos están ahora callados y más tranquillos, y el italiano se justificó: “Los veteranos somos como los abuelos y a veces te cansas de ver su cara todos los días y eso creo que me pasa a mí. Lo entiendo, pero deben tener en cuenta que el abuelo y el veterano tienen el entusiasmo de un niño. Solo la edad me condena. Tengo una experiencia que no se puede comprar ni entrenar. La única cosa que tengo es el conocimiento de 40 años de fútbol y algo he entendido”.

Volvió a cargar contra el calendario: “Es absurdo lo que vivimos todos los equipos, pero lo estamos haciendo muy bien, como todos. Ante la Real será el partido 17 en 52 días cuando en mi tiempo jugábamos 30 de Liga y ahora estaríamos en los partidos de vuelta. Me canso yo y por lo que veo vosotros también necesitáis descanso”.

Ego y personalidad

El italiano diferencia el ego de la personalidad y hace un balance de lo que ha cambiado de una a otra temporada: “En el vestuario hay buen ambiente en este sentido. Mbappé llegó con mucha humildad, con un perfil bajo. El ambiente ha mejorado, tenemos más confianza tras la llegada de uno de los mejores del mundo, que ha mejorado la calidad plantilla. El ego no ha cambiado mucho pese perder personalidad como Nacho, Kroos, Carvajal… son piezas que forman ese ambiente, pero hay otros como Camavinga, Tchouameni, Rodrygo Valverde…, que deben tomar más protagonismo”.

Habló de jóvenes y veteranos, del caso Güler y del caso Endrick, de las lecciones a Asencio y de la renovación de Modric. “Todos los jugadores que tienen dudas pueden venir a mi despacho. Hablo habitualmente con Güler y Endrick. Veo que hay un caso pero aquí no ha llegado. Quieren jugar pero son joven y tienen un proceso por delante como lo tuvieron Rodrygo, Vinicius o Valverde. Necesita tiempo para adaptarse a la mejor plantilla del mundo. Creo que todos lo entienden y el que no, tiene que entenderlo”.

El entorno de Güler

“Estoy todos los días con los jóvenes, todos los días. Un día se les ve más contentos que otros, pero no quiere ver un jugador feliz cuando no juega. Quiero ver que trabajen, que aprendan y que quieran jugar. Paso con Güler una pequeña parte del tiempo, y él pasa mucho tiempo con otras personas que no sé si tienen la misma idea que quiero tener yo con él para que pueda jugar cuanto antes en el Real Madrid”, sentenció incómodo con ese entorno que puede ser nocivo para el turco.

“Las leyendas tiene el derecho hacer lo que quieran. Esa es la idea del club. Hablarán y tomarán la decisión mejor para todos”, alegó sobre si le gustaría que Modric siguiese otro año más. Por último, se refirió a Asencio y aseguró que se habría equivocado si dijo que tiene debilidades técnicas: “Es muy joven y tiene que aprender muchas cosas. Tiene que adaptarse a las características del equipo, le damos consejos y aprende mucho. Las debilidades técnicas no las hemos trabajado solo las tácticas. Es muy agresivo y eso en el área no es lo más indicado porque puede caer algún penalti en contra”.