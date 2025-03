"Es una auténtica vergüenza que estemos 35 minutos revisando si Julián la toca o no”

Kiko Narváez no se escondió y mostró su descontento con la polémica que marcó el desenlace del derbi madrileño en la UEFA Champions League, donde el Real Madrid eliminó al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis (2-4). La controversia surgió cuando el delantero rojiblanco Julián Álvarez resbaló durante su lanzamiento, lo que llevó al árbitro a anular el gol por un supuesto doble toque al balón.

El exjugador criticó la falta de imágenes claras en y la incertidumbre generada en 'El Larguero' de la SER , comentó que en 2025 no es aceptable depender de suposiciones como “creo, me parece, cabe la posibilidad”. Otra de las cosas que no gustaron a Narváez fue que se esté tanto tiempo debatiendo si existe o no el doble toque. "Es una auténtica vergüenza", afirmó.

Al no existir la tecnología del sensor en el balón implantada por FIFA en el Mundial de Catar, la lupa es la imagen más fiable de la cual el espectador se puede fiar. El colegiado Iturralde González explicó que esta sería una de las soluciones para evitar este tipo de soluciones: "Es raro que la UEFA Champions League, con todo el dinero que menea la mejor competición del mundo, no tenga el chip que tiene el balón de Mundial", dijo el exárbitro.

El Real Madrid venció por dos goles a cuatro a los colchoneros en una tanda de penaltis marcada por el polémico penalti de Julián y consiguió el billete a los cuartos de final de la Champions, en los que se enfrentará al Arsenal. Marcos Llorente falló el cuarto penalti del Atlético y no pudo igualar la tanda tras el fallo de Lucas Vázquez, único jugador merengue en errar su penalti.