Austria defiende los votos de David Alaba en 'The Best'

El capitán austriaco votó a Leo Messi en lugar de a Karim Benzema La afición madridista recriminó al central que no hubiera votado a su compañero de equipo

La Federación Austriaca de Fútbol salió en defensa de David Alaba tras las votaciones otorgadas por el capitán austriaco en los galardones 'The Best'. La afición madridista criticó al central que diera su voto a Lionel Messi, que a la postre acabó alzando el premio, y no a su compañero de equipo, Karim Benzema.

El propio David Alaba salió a primera hora de la mañana a defender su postura, mientras que el ente federativo respaldó la versión del jugador madridista. "Como capitán de la selección asutriaca, David Alaba representa a todo el equipo. El consejo votó internamente y el resultado de esta votación decidió, en consecuencia, a quién y en qué orden se otorgarían los votos para el 'The Best'", rezaba el comunicado.

Leo Messi ganó su segundo galardón 'The Best' otorgado por la FIFA con un amplio margen respecto a sus inmediatos perseguidores. El rosarino fue crucial en la consecución del Mundial de Qatar para la selección argentina.