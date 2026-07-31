Tres ausencias destacadas en el Real Madrid para viajar a Austria

Sorpresón en la convocatoria de José Mourinho para el partido entre el Real Madrid y la Fiorentina de este sábado 1 de agosto a las 18 horas. El entrenador portugués ha prescindido de Franco Mastantuono, que no se desplazará a Austria con el resto de sus compañeros. Además del argentino, tampoco viaja Antonio Rüdiger, que se incorporó a los entrenamientos el pasado miércoles, después de disputar el Mundial con Alemania, ni Huijsen, que estará dos semanas de baja. En el lado contrario están Carlos Espí y Dumfries, que se estrenan en una lista y podrían debutar con la elástica blanca.

Mastantuono, en la rampa de salida, no ha convencido a José Mourinho en la pretemporada. Pese a marcar un gol en el segundo amistoso contra el Leganés, el canterano de River Plate saldrá en forma de cesión. Una decena de clubes, entre ellos la Fiorentina, rival de los blancos este sábado, se han interesado en el argentino, que apunta a salir de inmediato tras no viajar a Austria.

Caso muy diferente al de Antonio Rüdiger. El central alemán renovó recientemente con el Real Madrid y su ausencia se debe a que el club prefiere ir con cautela con él, ya que es un jugador propenso a las lesiones. El veterano futbolista solo suma tres sesiones de entrenamiento con el resto de sus compañeros, pues llegó a Valdebebas el pasado miércoles.

Huijsen, que no se ha ejercitado este viernes con el grupo, estará dos semanas fuera por un problema muscular. Por otro lado, además de los mundialistas que alcanzaron como mínimo los octavos de final, no viajan con el resto de la expedición Gonzalo y César Palacios, cerca de confirmar sus salidas al Fulham, ni los lesionados Asencio, Pitarch, Mendy, Militao y Rodrygo.

Por ello, José Mourinho ha conformado una lista repleta de canteranos, con hasta 12 futbolistas del filial: Sergio Mestre, Javi Navarro, Lamini Fati, Joan Martínez, Fortea, Mario Rivas, Aimar García, Cestero, Lacosta, Alexis Ciria, Yáñez y Jacobo. Del primer equipo viajan Carlos Espí y Dumfries, que podrían debutar con la elástica blanca, Lunin, Trent, Carreras, Camavinga, Valverde, Güler y Endrick, que tratará de convencer al preparador luso esta pretemporada.