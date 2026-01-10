Ausencia importante en el último entrenamiento del Madrid

A poco más de 24 horas de la final de la Supercopa de España, el Real Madrid ha realizado su último entrenamiento para preparar el duelo ante el Barça. Un momento esperado, ya que todas las miradas se centraban en Kylian Mbappé, que viajó a Jeddah después de conocer que su equipo venció al Atlético de Madrid en semifinales.

El francés apareció sobre el césped junto al resto de sus compañeros, mostrando normalidad en los primeros ejercicios, todos ellos muy suaves. Ni rastro de un solo vendaje en su rodilla ni gestos de incomodidad, al menos durante los minutos en los que el entrenamiento estuvo abierto a la prensa.

Sorloth y Rüdiger, durante la disputa de la semifinal de la Supercopa de España entre Real Madrid y Atlético / EFE

Sin embargo, sí hubo una ausencia destacada en el último entrenamiento. Antonio Rüdiger no estuvo presente en el inicio de la sesión, algo que ya ocurrió en la previa del partido ante el Atlético de Madrid. El central alemán tuvo que jugar la semifinal con muchos problemas físicos y, de disputar la final, lo haría en la misma tesitura.

Será Xabi Alonso el que tenga que tomar una decisión con el defensa. Rüdiger siempre ha mostrado su predisposición a jugar a pesar de su estado físico, pero hacerle jugar frente al Barça podría implicar muchos riesgos a corto y medio plazo.

Asencio, ante Doku en el Bernabéu / Agencias

La buena noticia para el conjunto blanco es que tanto Rodrygo Goes como Raúl Asencio, que acabaron con molestias la semifinal, pudieron realizar el entrenamiento y, a priori, estarán disponibles para enfrentarse al Barça.

Especialmente importante es el caso del defensa, debido a la crisis de lesiones que arrastra el equipo en el centro de la zaga. Si Rüdiger finalmente no está disponible, Xabi podría devolver a la titularidad a Huijsen, desaparecido de las últimas alineaciones, aunque también existen las opciones de colocar a Carreras o Tchouameni.

Por lo que respecta a Mbappé, a pesar de aparecer en el entreno, su presencia en la final sigue en duda. Xabi Alonso ya aclaró en rueda de prensa que no se hará "ninguna locura" con el futbolista y sus problemas físicos. El delantero podría disputar la parte final del encuentro, pero si está en condiciones no cabe duda que el entrenador lo querrá desde el inicio.