Auge y caída de Arbeloa: de "Valverde es el Juanito del siglo XXI" al Madrid convertido el club de la lucha

Álvaro Arbeloa (Salamanca, 1983) ha vivido en carne propia cómo el vestuario del Real Madrid se ha devorado a sí mismo. El que iba a ser un antídoto para paliar la crisis que se generó en Xabi Alonso ha terminado por personificar el fracaso de un vestuario insostenible. En el grave incidente que enfrentó a Tchouaméni y Valverde se limitó a esperar el desenlace y apoyar al 'derrotado'. En este caso, el uruguayo, al que visitó después de que fuese atendido en la clínica de Valdebebas.

Momentos que envejecieron mal

Arbeloa se puso al frente del Real Madrid con un compendio de lugares comunes que hicieron de él un entrenador caricaturizado. Todo empezó con el "Juanito dijo que '90 minuti en el Bernabéu son molto longo', cuando el Bernabéu está con nuestros jugadores. Eso le voy a pedir". Fue su respuesta después de llevarse el primer batacazo de la Copa del Rey contra el Albacete, un episodio que sería el primero de muchos accidentes que hn terminado por ponerle fuera del club al que ha dedicado sus últimos 20 años.

El entrenador madridista ha protagonizado varios momentos que generaron comentario sarcásticos, sobre todo por cómo han envejecido. Entre ellos, su primer día en el Bernabéu como entrenador, cuando se quedó mirando a la vitrina de las Champions. Un momento captado por la televisión oficial del club. “No deja de hacerme sentir especial cada mañana cuando me levanto, que soy parte de este club; cuando he sido canterano, cuando he sido jugador, embajador, entrenador de la cantera y entrenador del primer equipo... Ver esas quince Copas de Europa todas juntas que te dan la bienvenida a ese estadio, pues uno entiende la magnitud del mejor equipo del mundo y la historia”, defendió, cuando se le preguntó por este acting.

Tras el batacazo de Copa, el Real Madrid vivió un momento crítico frente al Levante. El Bernabéu recibió al equipo con un fuerte abucheo que alcanzó al palco, tras los cánticos de "Florentino, dimisión". Ese día se produjo una discusión en el vestuario. La primera de muchas, después de que el equipo blanco ganase al límite a un equipo en descenso. Durante el encuentro, Arbeloa escuchó cómo desde, principalmente, la Grada Fans, coreaban su nombre. Él respondió: "A ellos, a ellos", pidiendo que el aplauso fuese para unos jugadores de los que ha terminado por hartarse, al igual que sus predecesores.

Críticas y mofas

A diferencia de Xabi Alonso, Arbeloa dio la cara por los jugadores. Durante muchas ruedas de prensa se pasó alabando a los mismos y asumió todas las culpas de las derrotas. Hasta que empezaron a verse grietas evidentes en un vestuario que ha saltado por los aires. El primer gran conflicto público surgió cuando criticó la actitud de jugadores como Camavinga por no viajar a Vigo para medirse al Celta. Fue el 6 de marzo. Para entonces ya se habían activado focos de conflicto que han terminado por explotar.

No solo no consiguió pacificar el vestuario, sino que también ha sido objeto de críticas y hasta comentarios despectivos, según adelantó Onda Cero. A pesar de que, por ejemplo Vinicius mostró públicamete su apoyo, lo hizo simplemente por pasar página con respecto a Xabi Alonso. El vasco llegó a calificar al grupo de "guardería", según informó Marca, que ha ido telegrafiando la crisis. Una sucesión de filtraciones que ha enfurecido a los protagonistas de las mismas, como Valverde, quien ha sido un hilo conductor de desencuentros desde que cristalizaron en su queja por no querer jugar de laterl ante el Kairat.

El uruguayo tuvo su gran noche ante el Manchester City, cuando anotó un hat-trick improbable le permitió llevarse el balón a casa. Aquel día, Arbeloa definió a Valverde como "el Juanito del siglo XXI". Otra hipérbole que ha tenido un envejecimiento mejorable. El tecnico interno, que se hizo fijo ante la falta de alternativas, ha terminado arrojando la toalla después de hacer terapia con un grupo de jugadores al que sentó en un sofá gris que ha terminado formando parte del club de la lucha en el que se ha convertido Valdebebas.