El audio del VAR sobre la polémica del Madrid-Mallorca

El Real Madrid sufrió para remontar al RCD Mallorca en el Santiago Bernabéu y alcanzar el primer parón de selecciones de la temporada con pleno de triunfos. Sin hacer un juego brillante, y con algunos momentos de incertidumbre ante un atrevido cuadro balear, el equipo de Xabi Alonso sumó los tres puntos en un encuentro en el que el Santiago Bernabéu acabó indignado por los tres goles merengues anulados, dos por fuera de juego de Kylian Mbappé y uno por manos de Arda Güler.

El tanto invalidado que generó más polémica fue el del centrocampista turco en el minuto 55, que hubiera permitido al Madrid poner tierra de por medio en el marcador con el 3-1. Tras un buen recorte de Franco Mastantuono y un disparo desviado por Leo Román, Valjent intentó rechazar el esférico. El balón, sin embargo, impactó en el brazo de Güler, quien marcó a placer inmediatamente después. José María Sánchez Martínez no anuló el tanto en directo, pero Pulido Santana le recomendó desde el VAR que revisara la acción.

“Te recomiendo una revisión para que valores una potencial mano para poder anular el gol. En mi opinión, la mano existe y en la jugada hay cierta inmediatez”, dijo Pulido Santana según se puede escuchar en el audio publicado por la Federación Española de Fútbol. “Quiero ver en cortos la mano y me la dejas muy parada. Páramela en el punto de contacto. Perfecto, y ahora me la amplías y quiero valorar la inmediatez de la acción… La mano es accidental e inmediata, voy a anular el gol”, reflexionó Sánchez Martínez para justificar la decisión que tomó.

En este tipo de acciones, el reglamento de la RFEF es muy claro y establece que será infracción cualquier mano inmediata a un gol, incluso si es accidental. El equipo arbitral del Madrid-Mallorca, por consiguiente, resolvió bien esta jugada a pesar de todas las críticas de la afición y el entorno del club blanco.

Hubo más acciones polémicas: el Mallorca, sin ir más lejos, reclamó un penalti por manos de Álvaro Carreras unos 10 minutos después. En esta ocasión, no obstante, Sánchez Martínez no revisó la acción, por lo que la RFEF no publicará el audio de la jugada.