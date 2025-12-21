El audio del VAR del incomprensible penalti a favor del Madrid contra el Sevilla

Alejandro Muñiz Ruiz protagonizó una actuación muy polémica en la sufrida victoria del Real Madrid contra el Sevilla en el Bernabéu. El colegiado del encuentro indignó al cuadro hispalense con varias decisiones difíciles de entender, entre ellas un penalti a favor del conjunto blanco en el minuto 90, cuando los locales ya mandaban por dos goles en el marcador.

El árbitro gallego consideró punible una acción dentro del área de Vlachodimos que ni los futbolistas del Madrid ni prácticamente ningún aficionado merengue protestaron. Oso frustró un ataque de Jude Bellingham de forma completamente limpia, pero aun así Muñiz Ruiz señaló rápidamente el punto fatídico. Javier Iglesias Villanueva tuvo que intervenir desde el VAR para corregir la incomprensible decisión. “Álex, te recomiendo una revisión para que valores la potencial cancelación del penalti”, le dijo.

El colegiado del partido acudió al monitor para revisar la jugada y se dio cuenta inmediatamente del error que había cometido. “Quiero ver si es pierna o balón. Suéltala. Dinámica, por favor. La pierna está por delante pero es clarísimo, balón. Vale, perfecto”, reflexionó. A pesar de que Iglesias Villanueva le ofreció “otra imagen buena más”, Muñiz Ruiz no la necesitó: “No, no, que ya está clara, Javi. Sigue, que quiero ver que el balón está en juego en todo momento para reanudar con balón a tierra para el portero”.

Los jugadores del Sevilla y su entrenador Matías Almeyda acabaron el compromiso muy enfadados con la actuación del colegiado. “Siempre es lo mismo, cada año pasa lo mismo. Es mejor que me calle, porque si no voy a decir cosas”, verbalizó Lucien Agoumé. “En algún momento tendrán que suspender a un árbitro”, pidió Almeyda en rueda de prensa.