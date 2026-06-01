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REAL MADRID

El audio secreto de Florentino Pérez en el que denuncia una conspiración para asesinarlo

'RAC 1' publica una declaración del presidente del Real Madrid en 2019 en la Audiencia Nacional por una causa contra Ignacio Sánchez Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola

'RAC 1' publica una declaración de Florentino denunciando al CNI que su gran rival se había aliado con Villarejo para asesinarle "con un virus o un accidente

'RAC 1' publica una declaración de Florentino denunciando al CNI que su gran rival se había aliado con Villarejo para asesinarle "con un virus o un accidente

'RAC 1' publica una declaración de Florentino denunciando al CNI que su gran rival se había aliado con Villarejo para asesinarle "con un virus o un accidente / El Món a RAC1

Jordi Carné

Jordi Carné

Noticia de alcance en el Real Madrid en el inicio de la semana de las primeras elecciones a la presidencia del club blanco desde 2006. 'RAC 1' ha publicado un audio secreto de 2019 de Florentino Pérez durante una investigación por una causa abierta a raíz de una denuncia del aún máximo dirigente merengue a Ignacio Sánchez Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola, por haber contratado los servicios de José Manuel Villarejo para espiarlo y sacar públicamente sus trapos sucios a través de la prensa.

En el audio publicado este lunes por la radio catalana, procedente de su declaración del 14 de noviembre del 2019 en la Audiencia Nacional, Florentino acusó a Sánchez Galán, que intentaba desafiar su poder empresarial y con cuya enemistad se mantiene a día de hoy, de haber conspirado con Villarejo para deshacerse de él de tres posibles formas: asesinándolo, filtrando las cuentas bancarias que supuestamente escondía en paraísos fiscales o inventándose que tenía un hijo bastardo.

Imagen promocional de la candidatura de Florentino Pérez.

Imagen promocional de la candidatura de Florentino Pérez / EPC

"Hay tres cosas que me han dicho reiteradamente. Una, que lo mejor es hacerme desaparecer con un accidente o con un virus. No sabia que te podían hacer desaparecer con un virus. Otra cosa que dicen es que hay que encontrar las cuentas que Florentino Pérez tiene fuera de España, que para eso pagaríamos mucho dinero. Y la otra, que es una salvajada, es buscarme un niño", narró el presidente del Madrid ante el magistrado Manuel García Castellón.

En sus explicaciones para resolver una causa protegida por el secreto de sumario, que se alargaron alrededor de una hora siempre según 'RAC 1', Florentino también cargó contra la prensa y aseguró que Villarejo y varios periodistas querían usar información contra él para extorsionarlo, algo que sufría asiduamente y que lo llevó a acudir a Félix Sanz Roldán, entonces director del CNI, y pedirle ayuda. "Me dijo que no me preocupara mucho", añadió.

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Cabe recordar que, en la lamentable rueda de prensa que convocó después de certificar la temporada en blanco del primer equipo de fútbol para anunciar su baja de 'ABC' y la convocatoria de elecciones en el Santiago Bernabéu, el mandatario merengue insinuó que Sánchez Galán está detrás de la candidatura de Enrique Riquelme, su único rival en los comicios de este domingo 7 de junio.

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