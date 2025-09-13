De Atotxa a jugar con Maradona: el pasado azulgrana del padre de Xabi Alonso

Cuando en 2019 a Mourinho le preguntaron qué jugador sería un gran entrenador en el futuro no tuvo ninguna duda: “Se crio y creció con un padre que fue jugador y entrenador, después se convirtió en un jugador top. Su posicionamiento en el campo y su conocimiento del juego eran muy altos. Además, jugó en España, Inglaterra y Alemania y fue entrenado por Guardiola en el Bayern, por mí y por Ancelotti en el Real Madrid y por Benítez en el Liverpool. Si pones todo esto junto, Xabi Alonso tiene las condiciones para ser un entrenador muy bueno”.

Precisamente, uno de los puntos clave que apuntaba el portugués era lo que el tolosarra vivió en su casa. Xabi nació en una familia que respiraba fútbol: su padre, Periko Alonso, fue un centrocampista bregador, sacrificado y de enorme fiabilidad que defendió la camiseta del FC Barcelona en los años 80, tras haberse consagrado en la Real Sociedad. Equipo al que se enfrentará este sábado, por primera vez, desde su llegada al banquillo merengue.

Así posó el FC Barcelona el 31-D de 1983 contra el Atlético de Madrid / Agencias

Un obrero del balón

Miguel Ángel Alonso Oyarbide, conocido como Periko, nació en Tolosa en 1953 y empezó a jugar en el equipo de su localidad. Su carrera tardó en despegar: no fue hasta los 21 años cuando la Real Sociedad lo incorporó a su filial, y con 24 ya se había ganado un lugar en el primer equipo. Con los Arconada, Zamora, López Ufarte o Celayeta formó parte de la generación más dorada de la Real, con la que conquistó dos Ligas consecutivas en 1981 y 1982 bajo la dirección de Alberto Ormaetxea.

Del campeón txuri-urdin al Barça de Maradona

Su rendimiento en San Sebastián llamó la atención del FC Barcelona, que en 1982 lo fichó a petición de Udo Lattek. Aquel mismo verano llegó Diego Armando Maradona al Camp Nou, y mientras todas las miradas se centraban en el argentino, Periko se consolidó como pieza fiable en el centro del campo.

Marcos Alonso, Pichi Alonso, Urbano, Udo Lattek, Maradona, Julio Alberto y Periko Alonso en la presentación de los fichajes del FC Barcelona para la temporada 1982/83 la temporada / AGUSTÍ CARBONELL

Con la llegada de Terry Venables en 1984 su protagonismo decayó, pero aun así pudo añadir una Liga más a su palmarés, la de 1985. Su etapa en el Barça concluyó ese verano y fichó por el Sabadell, donde vivió un ascenso a Primera y el posterior descenso de 1988, año en el que decidió colgar las botas.

Una familia dedicada al fútbol

Tras su carrera como futbolista, Alonso inició un recorrido en los banquillos que no fue tan brillante. Dirigió al Tolosa, al filial de la Real Sociedad y al Hércules, pero sobre todo destacó en el Eibar, al que entrenó durante tres temporadas en Segunda. Allí estuvo muy cerca del ascenso a Primera en 1997, que se escapó en la última jornada. Después llegó su oportunidad en la Real Sociedad, pero una mala experiencia le llevó a dar por cerrado su ciclo en los banquillos en el año 2000.

Periko Alonso fue entrenador de la Real Sociedad / Agencias

Ahora, más de cuatro décadas después, su apellido vuelve a estar en el escaparate. El sábado, el Real Madrid de Xabi Alonso se medirá a la Real Sociedad, el club donde su padre empezó a hacerse un nombre y con el que conquistó dos Ligas históricas. Un duelo con aroma familiar, que une pasado y presente: Periko vistió de azulgrana pero forjó su leyenda en Donostia, y Xabi, desde el banquillo blanco, tratará de derrotar al equipo que convirtió a su padre, y a él mismo, en futbolista de élite.