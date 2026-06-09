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El Atlético se cachondea de la oferta del Madrid por Julián Álvarez: "Nos hacéis reír más que el Barça"

El conjunto rojiblanco se pronuncia con un tweet en su perfil oficial de 'X' con unos emojis de carcajadas

El Madrid anuncia que el Atletico de Madrid ha rechazado 150m por Julián

El Madrid anuncia que el Atletico de Madrid ha rechazado 150m por Julián

El Madrid anuncia que el Atletico de Madrid ha rechazado 150m por Julián / Perform

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Christian Blasco

Christian Blasco

Solo unos minutos después de que el Real Madrid anunciara con un comunicado oficial que había realizado una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez, el Atlético de Madrid respondió, una vez más, en sus redes sociales.

El conjunto rojiblanco citó en 'X' en tweet inicial del comunicado del equipo que preside Florentino Pérez añadiendo unos 'emojis' de carcajadas. Según apuntó el equipo blanco en su web, tras la junta directiva celebrada este martes se realizó una oferta de 150 millones de euros por el delantero argentino.

"Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", añadía en el mismo comunicado.

Pocos después del primer tweet, el equipo rojiblanco añadió un segundo mensaje: Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos Real Madrid: 1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti. 2.Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada. 3. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián. 4.Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona".

Por si esto fuera poco, un tercer mensaje llegó poco después: "P.D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, Real Madrid!".

Por ahora, la respuesta pública del Atlético ha sido rotunda e irónica, en la misma línea que el aluvión de tweets que realizó el club con el FC Barcelona. Conociendo la forma de proceder del equipo rojiblanco en las últimas semanas, en unos minutos podrían aparecer más tweets para contestar a todo lo sucedido.

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La postura del club ha sido muy contundente desde el principio con el tema Julián. De puertas para fuera, el Atlético insiste en el mensaje de que el delantero no está en venta y se remite a su cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una cifra inalcanzable.

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