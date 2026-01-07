Atlético - Real Madrid: horario y dónde ver por TV la semifinal de la Supercopa de España

La Supercopa de España empieza cargada de emoción con una segunda semifinal que será el derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid de este jueves 8 de enero (20:00 horas). Un cara a cara que tendrá lugar en Jeddah, la ciudad escogida para la celebración de la edición de 2026, donde los de Simeone y los de Xabi Alonso protagonizarán uno de los duelos más emocionantes que puede verse hoy en día. El rival de estos dos equipos saldrá del FC Barcelona - Athletic que se juega este miércoles (20:00 horas).

Bajas y ausencias del Atlético - Real Madrid

El Real Madrid ha viajado a Arabia Saudí sin Mbappé, con el que seguro no podrá contar en estas semifinales de la Supercopa. Solo un milagro puede hacer que el francés esté en una hipotética final, después de padecer una lesión de rodilla que ya le mantuvo apartado en el partido frente al Betis. Tampoco estará Trent Alexander-Arnold por lesión.

Mbappé se pierde la Supercopa por lesión. / Spada/LaPresse / LAP

Además de estas ausencias, Xabi Alonso, que se la juega ante el primer rival que le hizo hincar rodilla en LaLiga este año, no podrá contar con Militao, baja de larga duración. Una ausencia sensible para una defensa a la que ha vuelto a unirse Huijsen. Tampoco forma parte de la expedición para Arabia Brahim, quien está disputando la Copa África con Marruecos.

En el Atlético también hay ausencias sensibles, como la de Lenglet, baja por un esguince de alto grado del ligamento colateral. Tampoco estará Nico González, quien sufrió un pinchazo en el partido contra el Girona. Aunque la duda más destacada es la de Pablo Barrios, quien ha volado a Arabia, pero que vivirá una semifinal entre algodones.

Precedentes del Atlético - Real Madrid de Supercopa

El FC Barcelona es el equipo que más veces ha ganado la Supercopa, con 15 conquistas. Le sigue el Real Madrid, con 13 entorchados, por los tres que poseen el Athletic y el Deportivo. En un escalón más abajo se encuentra el Atlético, que no conquista este torneo desde 2014, cuando ganó a ida y vuelta al Real Madrid, su rival este jueves, 8 de enero (20:00 horas).

Precisamente, Real Madrid y Atlético se vieron las caras en la primera final de la Supercopa que se disputó en suelo de Arabia Saudí, fruto del acuerdo que el país de Oriente Próximo firmó con la RFEF. Fue en 2020, cuando los de Zidane se impusieron a los de Simeone en la tanda de penaltis a la que se llegó después de que Valverde cortase, con expulsión, una incursión clarísima de Morata. Desde el punto fatídico, la suerte salió cara para los blancos.

El Atlético de Madrid aterriza en Yeda para preparar la Supercopa / Perform

¿A qué hora es el Atlético - Real Madrid de la Supercopa?

El partido entre Atlético y el Real Madrid, correspondiente a las semifinales de la Supercopa de España, se disputará en el King Abdullah Sports City de Jeddah este jueves, 8 de enero a las 20:00 horas (CET). Cabe recordar que existen -2 horas de diferencia entre Arabia Saudí y España.

¿Dónde ver el Atlético - Real Madrid de la Supercopa?

El partido entre el Atlético y el Real Madrid de la Copa del Rey se podrá ver por TV y online a través de Movistar+ LaLiga M54 0110) y LaLiga TV Bar, de la plataforma Movistar Plus+, que tiene los derechos en exclusiva de los partidos de la Supercopa de España que se celebra en Arabia Saudí. Como siempre, el encuentro también podrá seguirse minuto a minuto en SPORT.es.