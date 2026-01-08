Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver la semifinal de la Supercopa de España

Más declaraciones de Enrique Cerezo en la previa

El presidente colchonero también ha dedicado unas palabras al momento que vive su máxima estrella, Julián Álvarez: "De todo, Julián es una persona fantástica, se puede hablar con él de cualquier cosa. La situación que pueda estar pasando no le gusta ni a él ni a nadie. Volverá y será muy pronto el que ha sido y el que realmente es, un magnífico jugador, de los mejores del mundo”. Sobre un posible despido de Xabi Alonso en caso de caer los blancos, no ha querido mojarse, "en el fútbol siempre que hay un despido es malo, la vida y el fútbol son así", ha declarado.