Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver la semifinal de la Supercopa de España
Sigue en directo hoy en SPORT el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid que decidirá el rival del FC Barcelona en la final de la Supercopa de España 2026
Más declaraciones de Enrique Cerezo en la previa
El presidente colchonero también ha dedicado unas palabras al momento que vive su máxima estrella, Julián Álvarez: "De todo, Julián es una persona fantástica, se puede hablar con él de cualquier cosa. La situación que pueda estar pasando no le gusta ni a él ni a nadie. Volverá y será muy pronto el que ha sido y el que realmente es, un magnífico jugador, de los mejores del mundo”. Sobre un posible despido de Xabi Alonso en caso de caer los blancos, no ha querido mojarse, "en el fútbol siempre que hay un despido es malo, la vida y el fútbol son así", ha declarado.
Sensaciones distintas
El Atlético de Madrid llega al derbi ante su eterno rival tras empatar a domicilio 1-1 frente a la Real Sociedad, mientras que el Real Madrid goleó al Betis por 5-1 en el último partido.
Declaraciones de Enrique Cerezo en la previa
El presidente del Atlético de Madrid ha comentado en la previa la baja de Mbappé: "Prefiero que jueguen los mejores. Es una pena que Mbappé no haya podido venir porque está lesionado. Me hubiera encantado que jugara”. Sobre la victoria colchonera en el último derbi ha dejado claro que "cada derbi es diferente y más en una competición así de dos partidos".
En busca de la tercera o de la décimocuarta
El Atlético de Madrid tiene a dos partidos la que sería su tercera Supercopa de España. Por su parte, en caso de ganar el Real Madrid la competición, llegaría hasta las 14 consecuciones del título. El Barça buscará su decimosexta Supercopa este domingo.
El Barça ya espera en la final del domingo
El FC Barcelona de Hansi Flick se clasificó a la gran final tras superar ayer al Athletic Club por 5-0 con goles de Raphinha por partida doble, Bardghji, Ferran y Fermín.
Menos de tres horas para el inicio de la segunda semifinal de Supercopa
¡Buenas tardes a todos! Bienvenidos al directo de SPORT para seguir el minuto a minuto del Atlético de Madrid - Real Madrid de semifinales de la Supercopa de España.
