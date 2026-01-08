Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: alineaciones, horario y dónde ver la semifinal de la Supercopa de España

Sigue en directo hoy en SPORT el partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid que decidirá el rival del FC Barcelona en la final de la Supercopa de España 2026

Vinicius y Marcos Llorente, en el primer derbi de la temporada 2025/26

Vinicius y Marcos Llorente, en el primer derbi de la temporada 2025/26 / EFE

Jaume Marcet

Jaume Marcet

