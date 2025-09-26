Atlético de Madrid - Real Madrid: horario y dónde ver el partido de La Liga EA Sports

Llega el primer derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid de la temporada en la séptima jornada de La Liga EA Sports. Además, los dos equipos llegan al partido con sensaciones muy diferentes.

El Atlético está noveno en la clasificación liguera, con solo dos victorias, tres empates y una derrota en el campeonato. Precisamente, el último triunfo lo logró el pasado miércoles contra el Rayo Vallecano (3-2) gracias a la gran actuación de Julián Álvarez que, con un hat-trick le dio la victoria a los suyos.

Por otro lado, el Madrid es el único equipo de La Liga que ha ganado todos los encuentros que ha disputado, por lo que se encuentra en la cima de la tabla a solo dos puntos del segundo, el Barça. En este sentido, el último encuentro que disputaron fue el martes contra el Levante en el que fue, seguramente, el mejor partido de los blancos en lo que llevamos de temporada.

Vinicius y Mastantuono, con un tanto cada uno, y un doblete de Mbappé le dieron la victoria a los de Xabi Alonso. El conjunto 'granota', por su parte, no pudo hacer nada para evitar la goleada pese al gol de Etta Eyong a los diez minutos de la segunda mitad.

El Metropolitano y el Real Madrid

Al Madrid, jugar en el campo del Atlético en Liga, no es algo que se le haya dado demasiado bien en los últimos años. La temporada pasada, el equipo en ese entonces dirigido por Carlo Ancelotti solo pudo rascar un punto después de que Ángel Correa empatara el partido en el minuto 95. Además, si nos remontamos al curso anterior a ese, el conjunto blanco sufrió una derrota por 3 goles a 1 gracias al doblete de Morata y al tanto de Antoine Griezmann.

Por eso mismo, para encontrar una victoria liguera del Madrid en el Metropolitano, nos tenemos que remontar a la campaña 2022-2023, cuando ganaron 1 a 2 con el gol de Mario Hermoso para el Atlético y las dianas de Rodrygo y Valverde para los madridistas.

HORARIO DEL ATLÉTICO DE MADRID - REAL MADRID

El partido entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, correspondiente a la séptima jornada de La Liga EA Sports, se disputará el sábado 27 de septiembre a las 16:15 horas en el Estadio Riyadh Air Metropolitano.

DÓNDE VER EL ATLÉTICO DE MADRID - REAL MADRID

El enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid se podrá ver en directo por TV y online a través de DAZN, concretamente en el canal DAZN LaLiga (M55, O113).