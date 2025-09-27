En directo
LALIGA
Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: resultado y goles del derbi en vivo | LaLiga EA Sports
Sigue el minuto a minuto del derbi madrileño entre Atleti y Madrid en el Metropolitano, de la jornada 7 de LaLiga
XI del Atlético
Y vamos con los once elegidos por Simeone para buscar el triunfo ante el líder...
Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Koke, Barrios, Giuliano, Nico; Sorloth y Julián
XI del Real Madrid
Y no se ha hecho esperar la alineación del Real Madrid con sorpresa de Xabi Alonso... ¡Se queda Mastantuono en el banquillo!
Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Valverde, Arda, Bellingham; Mbappé y Vinicius
¡Buenas tardes y bienvenidos a una tarde muy especial de fútbol! A partir de las 16.15h en el Metropolitano, el derbi madrileño... ¡Atlético - Real Madrid! Tras un inicio de curso errático, los colchoneros, con 9 puntos, la mitad que los de Xabi Alonso, necesitan la victoria para no descolgarse de LaLiga
