Atlético de Madrid - Real Madrid, en directo: resultado y goles del derbi en vivo | LaLiga EA Sports

¡Buenas tardes y bienvenidos a una tarde muy especial de fútbol! A partir de las 16.15h en el Metropolitano, el derbi madrileño... ¡Atlético - Real Madrid! Tras un inicio de curso errático, los colchoneros, con 9 puntos, la mitad que los de Xabi Alonso, necesitan la victoria para no descolgarse de LaLiga