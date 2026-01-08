Atlético de Madrid - Real Madrid: derbi ‘árabe’ por un sitio en la final de la Supercopa de España

Atlético de Madrid y Real Madrid dan continuidad a esa rivalidad capitalina en campo neutral. La antipatía que se procesan dirimirá la segunda semifinal de la Supercopa de España que se juega en tierras árabes. Ninguno de los dos llega pletórico, acaso los blancos yerguen el pescuezo con cuatro victorias consecutivas que facilitan la supervivencia de Xabi Alonso.

Gonzalo y Barrios

La ausencia de Mbappé puede no ser tan decisiva para el Real Madrid como pudo verse ante el Betis con un Gonzalo estelar. El francés altera el ecosistema de un equipo que vive de sus goles, pero que se recoge en su ausencia para agruparse dando sentido al concepto solidario.

En el otro rincón se cae Barrios, un hombre tan importante como discreto. Su ausencia altera el ecosistema de los rojiblancos, al que Simeone busca relevo para acompañar el incombustible Koke. Los de Simeone alternan luces con sombras, aunque el Madrid es siempre un reto vigorizante como reconoce Koke: “Qué mejor motivación que una semifinal ante el Real Madrid...”.

Manita en la Liga

El Atlético dejó malherido a Xabi Alonso con aquel espectacular 5-2 de Liga en el Metropolitano. Desde entonces, el técnico vasco ha contenido la hemorragia con tiritas, pasando por un estado crítico con otras tres derrotas y los mismos empates en solo ocho partidos. Ganar los últimos cuatro le han permitido llegar a Yeda para jugar el primer título de la temporada ante el rival que le dejó tambaleando. Repetir la ‘manita’ en contra aseguraría su final de trayecto.

Xabi Alonso durante el entrenamiento de ayer / RFEF

El Madrid llega de un recorrido en blanco que tiene sumida en una depresión flébil a su afición. Ha perdido los últimos cuatro títulos con más pena que gloria. Caer a las primeras de cambio en su quinto intento, confirmaría que el proyecto no funciona más allá de quien esté sentado en el banquillo.

La felicidad

El dinero te acerca a la felicidad pero te aleja de la realidad si te acomodas a la buena vida, y los jugadores madridistas demuestran ser más felices fuera que dentro del campo. Eso de correr y sufrir no entra en su vocabulario salvo momentos individuales lampos. Tampoco es que sean muy felices en el Atlético. Sus últimos intentos de visitar Neptuno también han sido baldíos.

Los rojiblancos han tenido subidones, pero los bajones han imperado. No ganan un título desde 2021 (Liga) pese al plúrimo esfuerzo en fichajes del club para seguir en la pelea. La última Supercopa de España que ganó, por ejemplo, fue en 2014, mientras que los blancos tienen tres de las seis que se han jugado con el formato a cuatro.

El efecto Simeone

Los derbis se caracterizan por la igualdad desde la llegada de Pablo Diego Simeone a finales de 2011. Lleva 47 duelos incluidas nueve prórrogas, con 14 victorias y 17 derrotas. El tapete en cada partido es muy similar, con los blancos asumiendo la batuta del juego, pero mareando la perdiz con un fútbol horizontal y previsible.

Diego Simeone en el entrenamiento de ayer en Yeda / RFEF

Los rojiblancos viven cómodos en ese perfil, se parapetan atrás para salir con vértigo al ataque y un fútbol vertical que suele descoser las costuras defensivas blancas en el repliegue. Juegan mini partidos en cada zona del campo, en las que nadie regala nada. En cualquier caso, los blancos llegan escocidos por ese 5-2 de hace tres meses, pero reforzados tras golear al Betis. Los atléticos llegan con sensaciones encontradas tras empatar en San Sebastián ante la Real.

Los onces

Xabi recupera Huijsen. Podría ser el único cambio en el once respecto al equipo del domingo. Además de Mbappé, Militao, lesionado, y Brahim, en la Copa de África, son bajas. Trent, recién salido de una larga lesión, ha viajado pero como Carvajal y Mendy, que volvieron ante el Betis, esperarán su turno en el banquillo tras superar sus percances.

Simeone, por su parte, ha dejado en Madrid a Lenglet y Nico González, pero se ha llevado a Barrios, que será baja ante los blancos por problemas musculares. Recupera a Giménez para sellar la defensa, y se espera que Sorloth sea el compañero de Julián Álvarez en perjuicio de Griezmann.