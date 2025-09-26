Atlético de Madrid - Real Madrid: alineaciones probables del derbi madrileño de LaLiga EA Sports

Ya está aquí la primera gran cita de LaLiga 2025/26. Será este sábado a las 16.15 horas cuando Atlético y Real Madrid se vean las caras en el derbi madrileño. Las situaciones de ambos equipos son diametralmente opuestas. El conjunto de Xabi Alonso visitará a los colchoneros, que no han empezado la temporada con buen pie. Sin embargo, este encuentro siempre es especial y los de Simeone se lo dejarán todo en el campo para combatir a su máximo rival.

El Real Madrid, por su parte, se mantiene invicto en el campeonato doméstico. Los blancos suman 18 puntos en seis jornadas, con los que se sitúan como líderes destacados en la clasificación. Además, el pasado martes realizó su actuación más solvente hasta el momento, con una victoria sobre el Levante por 1-4. Aun así, los de Xabi Alonso necesitan ganar si quieren mantener el liderato ante el empuje del FC Barcelona, que está arrollando a sus oponentes.

En el bando contrario, los colchoneros solo tienen nueve puntos que le valen para colocarse en el noveno puesto de la tabla. El Atlético de Madrid ha cosechado tres empates, una derrota y tan solo dos victorias. No obstante, la última tuvo lugar este miércoles contra el Rayo Vallecano, en un encuentro en el que Julián Álvarez se echó el equipo a las espalds para remontar el partido con un hat-trick.

El Cholo Simeone apostará por un once donde el delantero argentino y Griezzman serán las mayores amenazas en el ataque. La principal incógnita está en la línea defensiva donde el técnico colchonero podría apostar por Ruggeri en banda o poner a Hancko en el lateral y Lenglet como central zurdo. Esta última opción esta es la que parece más probable. Por lo demás, Giuliano, Barrios, Koke y Nico González son los que tienen más papeletas de partir de inicio en el centro del campo. Las bajas serán Thiago Almada, Giménez y Cardoso, mientras que Sorloth volverá a la convocatoria después de cumplir su sanción.

Pocas dudas hay en la alineación del Real Madrid. Xabi Alonso apostará por el bloque que le ha venido dando resultado en este arranque de curso. Además, el preparador vasco ya hizo algunas rotaciones en defensa ante el Levante para asegurar que sus efectivos llegasen al 100% al derbi. Carvajal, Militao y Tchouameni volverán al once y Vinicius y Mastantuono se mantendrán después de sus buenas actuaciones en la jornada intersemanal. Continuarán lesioandos Trent Alexander-Arnold, Rüdiger y Mendy.

ALINEACIONES PROBABLES DEL ATLÉTICO DE MADRID - REAL MADRID

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano, Barrios, Koke, Nico González; Raspadori y Julián Alvarez.

Real Madrid: Courtois; Carvajal; Militao, Huijsen, Carreras; Tchouameni, Valverde, Güler; Mastantuno, Vinicius y Mbappé.