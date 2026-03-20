El Atlético, ilusionado con fastidiar la Liga al Madrid

El Atlético de Madrid tiene por delante objetivos ilusionantes. El primero pasa por la final de la Copa del Rey; el segundo, la eliminatoria ante el Barcelona en la Champions, y el tercero, amargar la Liga al Real Madrid ganando o empatando el domingo en el Santiago Bernabéu.

Seis empates en ocho visitas

Sus opciones para ganar la Liga son prácticamente nulas. Está a 13 puntos del Barcelona y a nueve del Real Madrid, pero sí le ilusiona ser juez de la competición y, en especial, ayudar al Barcelona a levantar el título dando la campanada en feudo del máximo rival de la ciudad.

A los de Simeone se les da bien el coliseo blanco. Aunque lleva ocho temporadas sin ganar allí en Liga, sí ha cosechado seis empates por dos derrotas. Conseguir el séptimo sería privar de dos puntos clave para su vecino en la lucha por el título. A eso sumaría los tres que le ganó en la primera vuelta para satisfacer a una afición a la que haría feliz.

Acercarse en la tabla

Además, si gana, recortaría distancias con los blancos para situarse a seis puntos cuando quedan 27 en juego. La misión se torna complicada, pero cosas más difíciles se han visto. Sin embargo, Simeone es consciente de que su guerra en estos momentos no pasa por el Bernabéu, sino en los dos torneos del KO en los que mantiene aspiraciones.

El Madrid, por su parte, además de los tres puntos vitales para seguir persiguiendo al Barcelona, le saca cuatro, tiene la espina clavada de la ‘manita’ recibida en el Metropolitano el pasado 27 de septiembre. Un revés duro que acabó con un arranque de temporada ilusionante de siete victorias consecutivas, registro que no ha podido igualar esta temporada.