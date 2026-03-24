El Atleti vuelve a incendiar al madridismo y denuncia los errores a favor del Madrid

El Atlético de Madrid tiene ganas de marcha. Los colchoneros se sintieron muy damnificados en el pasado derbi cuando cayeron por 3-2 en el Bernabéu. El 'Cholo' Simeone no quiso hablar de la polémica en sala de prensa, pero el conjunto rojiblanco lo ha hecho en sus redes sociales durante todo el martes.

Los madrileños esperaban con ansias el famoso vídeo de 'Tiempo de Revisión', donde los árbitros analizan las jugadas más polémicas de la semana, y así lo han hecho saber por la mañana con el siguiente tweet.

Justo después de publicarse el vídeo donde el CTA ratifica que la roja a Fede Valverde está bien enseñada, el Atleti ha vuelto al ataque para seguir calentando el derbi. Los colchoneros han sacado unos vídeos para quejarse del arbitraje de Munuera Montero en el Bernabéu.

"Tras dos días en los que la maquinaria ha puesto el foco en una jugada que hoy ha sido ratificada, nos surge una duda: ¿Cómo se puede acabar un derbi con solo dos faltas? Os lo detallamos en nuestro 'Tiempo de Revisión'", escribieron.

Muchos madridistas se quejaron de que los blancos cometieron dos faltas y recibieron una amarilla y una roja, pero los colchoneros le han dado la vuelta con una serie de imágenes y vídeos de faltas no señaladas al Madrid.

Primero analizaron una falta clara de Carvajal que no se señaló en el campo. El capitán blanco arrolló a Simeone tras calcular fatal un salto y le pegó una patada en el aire. No fue castigada.

También denunciaron el piscinazo de Vinicius Jr. en la primera jugada del encuentro. El brasileño encaró a la defensa visitante y se tiró de manera muy evidente para intentar forzar el penalti o una falta fuera del área. Munuera Montero no señaló falta ni picó en la acción de 'Vini', pero tampoco lo amonestó por intentar engañarle.

El Atleti reclamó un penalti de Rüdiger sobre Lookman tras un empujón: "Empujar dentro del área. No es falta", escribieron con las imágenes de la jugada. Y una falta en el centro del campo de Valverde por una patada por detrás sobre Griezmann.

Aunque, evidentemente, la acción más polémica del partido fue el penalti claro de Carvajal sobre Marcos Llorente. El lateral rojiblanco disparó a portería tras una buena jugada y tras su remate recibió una entrada dura del capitán blanco. Llorente tuvo que ser atendido fuera del terreno de juego porque recibió un golpe en la cabeza tras su caída, pero el árbitro no señaló penalti al entender que la jugada era residual. El Atleti entiende que esa jugada es fuerza desmedida y temeraria; por lo tanto, se debió señalar penalti.

Los colchoneros cerraron el hilo en X con un tweet atacando al Madrid por utilizar la prensa (la maquinaria) para crear presión en contra de los árbitros y recalcando que a ellos no les pasa lo mismo, enseñando una jugada donde Griezmann robó la pelota limpiamente y el colegiado señaló falta cuando los colchoneros se iban en una contra clara. "Esperamos que la maquinaria tenga tiempo para analizar todas estas acciones y nos saque de dudas. ¡Gracias por su colaboración! (Está claro que nosotros no sabemos hacerlo)".