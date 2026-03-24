El Atleti vuelve a avivar la polémica del derbi en redes sociales

El Atlético de Madrid volvió a la carga en redes sociales tras el último derbi. La temporada pasada, los colchoneros nos dejaron algunos tuits polémicos criticando la presión del conjunto blanco a los árbitros en su televisión oficial. Esta vez, el tema arbitral vuelve a estar en el foco.

Los atléticos se quejaron de varias jugadas polémicas en el derbi: el penalti no pitado sobre Marcos Llorente y el penalti pitado a Brahim Díaz. Según sus aficionados, esas jugadas condicionaron el partido, aunque en rueda de prensa Simeone no culpó a Munuera Montero de la derrota.

La cuenta de 'X' del Atleti subió un post con el siguiente mensaje: "Esperando el programa 26 de Tiempo de Revisión de la Federación Española de Fútbol y del Comité Técnico de Árbitros".

Este martes se subirá este vídeo donde el CTA analiza las jugadas más polémicas de la última jornada liguera, como cada semana, y los colchoneros esperan ver las dos jugadas que protestaron en el Bernabéu.

Pero según las informaciones que llegan, el CTA solo analizará la roja de Valverde sobre Baena. El comité cree que la roja está bien sacada y que Munuera Montero acertó en esa acción. Por lo que los dos penaltis no serán analizados.

Aunque el Comité Técnico de Árbitros piensa que Munuera Montero hizo un gran encuentro en el Bernabéu y que tomó las decisiones adecuadas, por lo que se puede intuir que estas dos polémicas que pide el Atleti están bien arbitradas según el CTA.

Derbi con consecuencias

El derbi para el Atleti tuvo bastantes consecuencias negativas. Además de la derrota, los colchoneros vieron dos tarjetas amarillas que dejarán a Simeone sin dos futbolistas clave para recibir al FC Barcelona.

Una de las ausencias será la de Johnny Cardoso, que vio la quinta cartulina amarilla de la temporada. El mediocentro estadounidense fue amonestado en el minuto 27 por una falta sobre Vinicius. Una de las soluciones en la medular colchonera hubiese sido la colocación de Marcos Llorente en el doble pivote junto a Koke, pero el polivalente futbolista rojiblanco tampoco podrá estar presente en el Metropolitano frente al FC Barcelona por el mismo motivo que Johnny Cardoso.