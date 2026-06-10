El Atleti se pone duro: "Julián no está en venta"

El culebrón Julián Álvarez ganó un nuevo protagonista este martes. El Real Madrid hizo oficial en un comunicado que intentó fichar al argentino por 150 millones de euros pero el Atlético de Madrid le rechazó la oferta y pidió la integridad de la cláusula de rescisión.

El Atleti ha apostado por mostrar una cara fuerte en las negociaciones por el delantero ante el conjunto blanco y el FC Barcelona, dos de los equipos interesados en él. Supuestamente, Julián quiere salir del Metropolitano, pero los colchoneros no dejarán que salga sin unas condiciones acordes a lo que ellos lo valoran.

Enrique Cerezo dejó muy clara la postura del Atlético de Madrid en los micrófonos de 'El Chiringuito' tras la publicación del comunicado del Real Madrid: "Julián no está en venta", contestó claramente el dirigente del conjunto colchonero.

En redes sociales siguen en la misma línea. El Atleti contestó al Real Madrid con unos emoticonos de risas en Twitter. Poco después del primer tweet riendo, el equipo rojiblanco añadió un segundo mensaje: Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos Real Madrid: 1. Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti. 2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada. 3. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián. 4. Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacéis reír aún más que el Barcelona".

Por si esto fuera poco, un tercer mensaje llegó poco después: "P.D. Aprovechando la buena relación con vuestro nuevo presidente, a ver si dejáis de 'robar' jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, Real Madrid!".

La postura del club ha sido muy contundente desde el principio con el tema Julián. De puertas para fuera, el Atlético insiste en el mensaje de que el delantero no está en venta y se remite a su cláusula de rescisión de 500 millones de euros, una cifra inalcanzable.