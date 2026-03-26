El Atleti clama contra la sanción de Valverde: "Enhorabuena, sois los mejores en esto. Objetivo cumplido"

El Atlético de Madrid ya se lo olía y ha vuelto a atacar al Real Madrid en sus redes sociales. La inexplicable sanción de solo un partido a Valverde ha molestado mucho a los aficionados de la Liga, pero el primer club en salir a quejarse oficialmente han sido el colchoneros.

Valverde vio la roja directa en el derbi tras dar una patada por detrás sin opción de jugar la pelota a Baena, jugador con el que ya ha tenido problemas en el pasado. Los blancos protestaron la cartulina, pero el CTA dio la razón a Munuera Montero; la roja no se movía. Pero a diferencia de otros jugadores como Jan Virgili o Baena, el Comité de Disciplina solo ha castigado al merengue con un partido. Un agravio en toda regla al resto de equipos de la competición.

El Atleti se ha aficionado en las últimas dos temporadas a atacar al Real Madrid en X. El año pasado, por las presiones del Madrid a los árbitros en su televisión oficial, antes de este derbi, por la presión que intentaron ejercer los blancos a la roja de Valverde y ahora por conseguir un privilegio que a otros equipos se les ha negado.

"Enhorabuena, sois los mejores en esto. Objetivo cumplido: 1 partido a Valverde", twitearon los colchoneros tras darse a conocer la ridícula sanción al centrocampista blanco.

Lo más grave no es la sanción de un partido, es la diferencia de criterios que ha creado todo este revuelo. A Oihan Sancet lo sancionaron con dos partidos tras una entrada muy similar a Fermín. Pero lo más importante es la redacción del acta: tanto la de Jan Virgili como la de Sancet son iguales a la de Valverde, pero el único con un partido de sanción ha sido el merengue.

"Los aficionados al fútbol pueden irse tranquilos de vacaciones sabiendo que el color de la camiseta y el ruido mediático no influyen en las decisiones de la justicia deportiva. Mismo comité. Misma redacción del acta. Distinto criterio", añadieron los rojiblancos en sus redes sociales enseñando las pruebas con el acta de Sancet.

La decisión del Comité ha creado un revuelo tremendo entre los aficionados de la Liga. Nadie se explica el motivo de solo darle un partido de sanción a Valverde con dos precedentes tan claros esta misma temporada, y el Atlético de Madrid ha sido el primero en quejarse públicamente.