Athletic Club - Real Madrid: Horario y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports

El Real Madrid está en el peor momento desde la llegada de Xabi Alonso. Los blancos llevan tres encuentros consecutivos en Liga sin ganar y solo han sumado un triunfo en sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Unos datos preocupantes que están haciendo tambalear el proyecto del tolosarra.

Será el cuarto partido consecutivo fuera de casa en Liga para los merengues. Sus tres últimos partidos terminaron en empate y ya han perdido el liderato. El resultado de Girona es el más preocupante de todos. El Madrid no pudo superar a un equipo en descenso que es el más goleado de primera división. Lo peor de todo fue que los locales tuvieron ocasiones para marcar el segundo.

El objetivo del Madrid en Bilbao es claro, ganar y romper por fin la mala racha a domicilio. Por culpa del partido de la NFL en el Santiago Bernabéu, los blancos han encadenado varios partidos lejos de su feudo.

Valverde está en su peor momento en el Real Madrid / Agencias

El tolosarra deberá recuperar definitivamente a jugadores importantes que están en un momento delicado de forma. Bellingham, Güler, Valverde o Tchouaméni han sido los principales criticados de los últimos tropiezos, pero siguen siendo indiscutibles en el once.

Por su parte, el Athletic Club ganó tres puntos en el Ciutat de Valencia importantes para remontar en la Liga. Los de Valverde solo han ganado dos de sus últimos seis encuentros en la competición doméstica y saben que deben mejorar para aspirar a los puestos de Champions. Actualmente, los leones son octavos con 20 puntos, a 11 del Atlético de Madrid (4.º) y a cuatro del Betis (5.º).

Horario y dónde ver el Athletic Club - Real Madrid de LaLiga EA Sports

El partido entre el Girona y el Real Madrid se disputará en el estadio de San Mamés el próximo miércoles 3 de diciembre a las 19:00 horas. El

El partido podrá verse a través de DAZN.