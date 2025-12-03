En directo
Athletic Club - Real Madrid, en directo: LaLiga hoy, en vivo
El conjunto blanco visita San Mamés con el objetivo de romper su mala racha de tres empates seguidos en Liga
Ernesto Valverde tiene la oportunidad de "impulsar" al Athletic, que tiene serios problemas de regularidad esta temporada. Hoy sí estará Nico Williams, la gran amenaza del Madrid.
A partir de las 19:00 horas La Catedral examina al Madrid. Xabi Alonso se juega más de tres puntos después de perder el liderato en los últimos tres desplazamientos.
¡Bienvenidos al directo del encuentro entre el Athletic y el Madrid! Un duelo apasionante, donde los de Xabi Alonso no pueden fallar para seguir apretando al Barça.
