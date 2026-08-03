Athenea, operada "con éxito" de la fractura en la clavícula derecha en Madrid

Athenea del Castillo, jugadora del Real Madrid, fue operada "con éxito" este lunes de la fractura en la clavícula derecha que sufrió el pasado sábado durante el partido amistoso de su equipo contra el Madrid CFF, según informó el nuevo parte médico del equipo blanco.

"Nuestra jugadora Athenea ha sido intervenida hoy con éxito de la fractura en la clavícula derecha que se produjo en el partido del pasado sábado", dijo el Real Madrid.

El parte médico de la fractura se conoció el mismo sábado después de partido y este lunes se llevó a cabo la operación en el hospital Sanitas La Moraleja (Madrid), bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid.

Aunque no comunican el tiempo necesario de recuperación de la jugadora, el club blanco informó que Athenea comenzará su recuperación en los "próximos días".

El Real Madrid venció este sábado 2-0 al Madrid CFF en su primer amistoso con dos goles de María Méndez y Pau Comendador. En la primera mitad del encuentro, Athenea sufrió la lesión.