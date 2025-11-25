Atenas, una ciudad maldita para el Real Madrid

El Real Madrid se muestra intratable prácticamente cada temporada en la Champions, su competición fetiche y en la que ha cosechado más títulos que nadie. Como consecuencia de este dominio, el club blanco ha ganado en la mayoría de las ciudades europeas que ha visitado a lo largo de la historia, pero todavía quedan territorios que no ha podido conquistar, como Atenas, donde se mide este miércoles ante Olympiacos para romper el maleficio.

El conjunto madrileño ha viajado nueve veces a la capital griega, con un balance de seis empates y tres derrotas. La maldición empezó en 1971, cuando el Real Madrid se enfrentó al Chelsea en la final de la Recopa de Europa en el Estadio Karaiskakis. El primer partido terminó en empate a uno, mientras que el duelo de desempate, dos días después y en el mismo recinto, terminó con derrota para los blancos por 2-1.

La última visita del Real Madrid a Atenas data del 6 de noviembre de 2007, cuando los blancos empataron a cero contra Olympiacos / EFE

Desde entonces, el conjunto español ha visitado siete veces más Atenas para medirse a los tres grandes clubes de la capital griega: Olympiacos, AEK y Panathinaikos. Ante el club del Pireo, contra el que juega este miércoles, ha disputado cuatro encuentros en tierras helenas, todos ellos correspondientes a la Champions, con un balance de tres empates y una derrota. Las tablas tuvieron lugar en 1997, 1999 y 2007, mientras que el tropiezo, por 2-1, se dio en 2005.

Por otro lado, el Real Madrid también se ha visto las caras en Atenas con el AEK, contra el que perdió 1-0 en la ida de la Copa de la UEFA en la temporada 1985/86 y empató a uno en el curso 2002/03, ya en la Champions. Asimismo, los blancos lograron la igualada a dos en su único enfrentamiento contra Panathinaikos en la Liga de Campeones 2001/02.

El Real Madrid, en su décimo partido en Atenas, tiene el reto de acabar con la maldición y sumar su primera victoria en la capital griega. El equipo de Xabi Alonso necesita el triunfo, no solo para mantenerse en el top 8 de la fase liga de la Champions, sino también para espantar las dudas que vienen arrastrando en las últimas semanas, pues no han ganado ninguno de sus tres últimos compromisos. El vestuario ha empezado a desconfiar del técnico tolosarra, que, además, no podrá contar con Courtois ni Huijsen, dos de sus soldados más fieles, en la conquista de Atenas.