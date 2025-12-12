El ataque del Real Madrid, una ruina

Si se habla de ‘Mbappédependencia’ es porque los números cantan. Xabi Alonso tiene siete delanteros en nómina y uno de ellos ha marcado él solo el 55,55% de los goles del Real Madrid esta temporada (45 en total), por el 17,77% logrados entre sus seis compañeros de línea. Es cierto que unos juegan más que otros, pero la realidad es tozuda e indica que es una de las debilidades que llevan a la ruina a este Madrid.

Errático Vinícius

Mbappé encubre la desolación goleadora de los delanteros blancos. El francés ha marcado 25 de los 45 goles del equipo en la Liga y la Champions, mientras que sus compañeros suman entre todos 8 goles. Vinícius lleva 5, y acumula 12 partidos consecutivos en blanco. No se puede quejar de que no juegue, ha participado en los 22 partidos de su equipo y ha sido titular en 18.

A su favor tiene ser el que más asistencias de gol ha dado, siete, las mismas que Güler, aunque su efectividad en disparos a puerta es muy pobre, 52 en total con 25 entre palos. El que sí puede quejarse y decirlo alto es Endrick, que solo ha jugado 22 minutos de los 1.980 posibles. Solo ha tenido la oportunidad de disparar una vez a portería, y su cabezazo se estrelló en el larguero ante el City.

Porcentajes preocupantes

En minutos, Gonzalo sigue al ariete brasileño, con 223 y tampoco ha visto portería pese a ser titular en dos partidos. Sus datos son demasiado desalentadores porque, además de tener su cuenta a cero, ha disparado solo dos veces a portería. Muy poco para un delantero centro, aunque en su haber pesa el trabajo defensivo que hace y que, supuestamente, le da ventaja con Endrick.

Mastantuono, Brahim y Rodrygo han marcado un gol cada uno. El que peor porcentaje tiene en minutos jugados es el argentino, que marca cada 688’; le sigue el brasileño, cada 573’ y cierra esta triste clasificación el marroquí, con un gol cada 478’. Sus porcentajes son un poco peor que los de Vinícius, que marca cada 322’. Todos están demasiado lejos de Mbappé, que ve puerta cada 73’.