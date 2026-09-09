El ataque de entrenador de Mou con Trent naufraga

El invento de José Mourinho para paliar las ausencias en la medular contra el Inter de Milán no funcionó. El entrenador portugués situó a Trent Alexander-Arnold en el centro del campo, como pareja de Fede Valverde, pero el inglés, con experiencia en esa demarcación, pasó por debajo del radar en un partido gris del Real Madrid.

Los blancos, pese a ello, vencieron por 2-1 en su estreno en la Champions, en un encuentro en el que los italianos gozaron de oportunidades para, como mínimo, empatar. Mourinho, tras el partido, reconoció que su experimento naufragó. "Ha sido difícil jugar con Trent, al que agradezco muchísimo la labor que ha hecho, pero sus características como jugador de centro del campo y la especificidad física de jugar de lateral o de centrocampista son diferentes", analizó el preparador luso.

"Ha sido difícil jugar con Trent"

El futbolista de 27 años, aunque ha actuado de lateral derecho la mayor parte de su carrera, ya tenía cierta experiencia en esa posición, en la que disputó varios partidos con la Inglaterra de Gareth Southgate y en el Liverpool. "Ha tenido alguna perdida de balón, porque no es lo mismo jugar con el campo delante de tus ojos que con una parte del campo delante de ti y la otra detrás. Ha jugado ahí alguna vez con el Liverpool o con la selección, pero no es un jugador acostumbrado a eso principalmente por la intensidad y la especificidad del trabajo físico", valoró Mourinho.

Aun así, el entrenador portugués alabó su compromiso para actuar en una demarcación distinta a la habitual. "Ha jugado muy bien y ha interpretado muy bien lo que tenía que interpretar desde el punto de vista táctico. Tanto él como Valverde han trabajado muy bien las penetraciones de Jones y Barella. Cuando ha salido del campo no tenía más por dar. Y le agradezco el esfuerzo que ha hecho por el equipo", apuntó Mou.

Trent Alexander-Arnold, en acción contra el Inter de Milán / X (Twitter)

Trent, relegado a un segundo plano con la llegada de Dumfries, titular en el carril en cuatro de los primeros cinco partidos de la temporada, no se ha adaptado al juego del Real Madrid, al que llegó el curso pasado procedente del Liverpool. Sin embargo, las ausencias de los sancionados Arda Güler, Camavinga y Bernardo Silva forzaron al preparador luso a alinearlo en el centro del campo.

Tchouaméni y Thiago Pitarch, que también podían complementar en la medular a Valverde, se estrenaban en una convocatoria, después de superar sus pertinentes problemas físicos, por lo que Mourinho no arriesgó con ellos de inicio. Tampoco optó por el canterano Jorge Cestero o por retrasar unos metros la posición de Bellingham, sino que se decantó por Trent, que no superó el examen en la medular.