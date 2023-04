Asensio: "Estoy teniendo más oportunidades"

El centrocampista del Real Madrid fue uno de los más destacados del partido ante el Celta (2-0) Anotó el primer gol y dio la asistencia del segundo a Militao en el triunfo blanco

Marco Asensio, atacante del Real Madrid, fue al autor del primer gol del encuentro y dio la asistencia del segundo contra el Celta y tras el partido reconoció estar "feliz y disfrutando mucho" gracias a que está "teniendo más oportunidades".

"Sobre todo, que estoy teniendo más oportunidades y estoy feliz y disfrutando mucho. Estoy teniendo mas continuidad y eso ayuda mucho para la confianza. El trabajo diario se ve reflejado en el campo y el cariño del madridismo ayuda mucho", dijo en DAZN.

"Siento mucha alegría y orgullo porque los aficionados reconocen lo que estás haciendo en el campo. He pasado momentos que no son fáciles y los madridistas que me he encontrado por la calle y en redes me han dado mucha fuerza para seguir", añadió.

"Para eso trabajo, para ponerle las cosas difíciles al míster, que me está dando confianza ahora y estoy aprovechando estos minutos", amplió.

Un Asensio que comentó lo que se le pasó con la cabeza en su gol.

"El campo estaba muy mal, sabía que tenía que asegurar y con el bote pudo entrar", declaró.