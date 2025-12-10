Asencio: "Estamos en una situación atípica, solo podemos cambiar la actitud"

El belga Thibaut Courtois, portero del Real Madrid, destacó que, a pesar de perder 1-2 ante el Mánchester City en el Bernabéu, demostraron que apoyan a su entrenador, Xabi Alonso, por la “intensidad” que demostraron durante el partido.

“Lo único para revertir la situación es ganar con la intensidad que tuvimos hoy. Perdimos, pero si salimos igual que hoy y contra el Athletic ganaremos en un campo difícil como es el del Alavés, donde tenemos que ganar sí o sí”, dijo en Movistar+.

“Queremos ganar nuestros partidos por la situación que estamos. Hemos perdido muchos puntos en Liga y en ‘Champions’ no podemos perder más para estar entre los ocho primeros. Hoy hemos demostrado que estamos con el míster; hemos dado todo”, completó.

Una derrota 1-2 en la que, consideró, jugaron “un buen partido” y en la que reconoció que pudo hacerlo mejor en el empate del Manchester City, en el que O’Rilley marcó tras un rebote de Courtois.

“Jugamos un buen partido, todo salió bien. Metimos el 1-0. El 1-1 es un poco un fallo mío, que el balón me venía muy encima y no pude despejarla mejor. Ahí cogieron un poco de confianza. El penalti tengo que verlo otra vez pero creo que es, pero en el primer gol hay un empujón a Rüdiger… En la segunda parte empezaron mejor ellos, pero a partir del minuto 60-65 lo tuvimos para empatar nosotros; no quiso entrar y perdimos un partido que teníamos que haber ganado”, analizó.

“No sé si perdimos confianza -con los dos goles rápidos del Manchester City-. Es un empate tonto en un balón parado y el penalti viene muy rápido también”, añadió.

"Estamos viviendo una situación atípica, solo podemos cambiar la actitud"

Raúl Asencio aseguró este miércoles, tras la segunda derrota consecutiva del Real Madrid, ante el Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu en la Liga de Campeones, que "el vestuario está al cien por cien con Xabi Alonso".

"Cada partido estamos siendo examinados, como toda la vida en el Real Madrid. Sabemos la presión que tenemos. El vestuario sabe el mensaje que transmite Xabi Alonso y está con él al cien por cien. El día a día en Valdebebas es muy bueno. Es verdad que estamos viviendo una situación atípica pero lo único que podemos hacer es cambiar la actitud. Es lo principal y hoy se ha visto un cambio", valoró.

En su lectura de partido, Asencio resaltó una mejoría del Real Madrid y afirmó que el Manchester City se llevó un premio excesivo con el triunfo.

"Al final nos vamos con sabor agridulce, hemos hecho muchísimas cosas bien, el equipo ha dado otra versión a la del último partido que era muy importante en casa ante nuestra afición. El City es un gran rival pero hoy no ha hecho todo para llevarse el partido. Nosotros merecíamos más pero esto es el fútbol, gana el que hace más goles. Toca mejorar", manifestó en Movistar+.

Protagonista de una acción polémica, cuando fue agarrado en área rival tras sufrir el Real Madrid un penalti por agarrón de Antonio Rüdiger a Erling Haaland, Asencio afirmó que en las acciones polémicas no salieron bien parados.

"No he visto la jugada repetida pero siento un agarrón dentro del área y por la inercia me caigo. Veníamos de otra acción en córner que Antonio no puede saltar por el empujón que sufre y luego el penalti es la misma situación y sí que se pita. Son decisiones arbitrales que dependen del árbitro y no podemos centrarnos en eso, solo en el fútbol", sentenció.