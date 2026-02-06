Real Madrid
Asencio, en riesgo de lesión grave
El central canario debería parar dos meses para solucionar una fisura de tibia. Si se rompe, podría decir adiós a la temporada, pero arriesga ante la falta de efectivos de la zaga madridista
Raúl Asencio está arriesgando su salud por el Real Madrid. El central canario lleva tiempo jugando con una fisura en la tibia. Las numerosas bajas que sufre su equipo en el eje de la defensa le llevan a jugar, pero necesitaría parar unos dos meses para solucionar el problema. Su rendimiento convence, no se guarda nada pese a saber que se juega el físico.
Defensa rota
Sigue jugando y todo apunta a que seguirá haciéndolo hasta que Arbeloa recupere alguno de los lesionados. Tiene a Militao de baja, al que todavía le queda un tiempo para volver. Rudiger podría recibir el alta para el partido del domingo en Mestalla, pero sería precipitado que reapareciera. Se arriesgaría a una recaída, aunque no se descarta que juegue unos minutos.
Alaba tampoco está en su mejor momento tras varias temporadas castigado por las lesiones. Además, su perfil es zurdo. A Arbeloa le quedan Asencio y Huijsen y ambos están tocados desde hace semanas. El andaluz también arrastra problemas musculares que limitan su rendimiento.
El nuevo Nacho
Pero es Asencio el que más está arriesgando. En caso de que la tibia diga basta, sería baja un mínimo de tres meses, lo que le abocaría a despedirse de la temporada. No volvería hasta el próximo curso y nadie sabe qué papel tendría en un equipo que tiene decidido reforzar ese centro de la defensa, donde se acumulan los problemas desde hace tres temporadas.
Lo que parece claro es que el destino del canterano es ser el sustituto natural de Nacho. Un suplente ‘pesimista’, como le definía Ancelotti. Siempre cumplió cuando requirió de su participación. Tenía un rol secundario, pero muy útil como comodín defensivo. Asencio no maneja la izquierda igual, pero sí es capaz de jugar en los dos perfiles de central así como de lateral derecho.
- Real Madrid - Barcelona, en directo hoy: clásico de cuartos de final de la Copa de la Reina, en vivo
- Luis Campos, director deportivo del PSG, sobre Pedri: 'La segunda vez que lo vi éramos seis ojeadores
- Ter Stegen, tras su grave lesión con el Girona: 'Soy una persona positiva, siempre he tenido esta mentalidad, pero está siendo especialmente duro
- La cláusula que estudia ejecutar el Barça con Szczesny a final de temporada
- Terremoto Mateu Alemany-Simeone: se busca entrenador en el Atlético de Madrid
- La campeona olímpica Carolina Marín, otra vez al quirófano
- Lo que le pide Flick a Bernal para tener más minutos
- Debate en el Barça con el futuro de Jan Virgili: hay derecho de tanteo y ha explotado