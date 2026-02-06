Asencio, en riesgo de lesión grave

Raúl Asencio está arriesgando su salud por el Real Madrid. El central canario lleva tiempo jugando con una fisura en la tibia. Las numerosas bajas que sufre su equipo en el eje de la defensa le llevan a jugar, pero necesitaría parar unos dos meses para solucionar el problema. Su rendimiento convence, no se guarda nada pese a saber que se juega el físico.

Defensa rota

Sigue jugando y todo apunta a que seguirá haciéndolo hasta que Arbeloa recupere alguno de los lesionados. Tiene a Militao de baja, al que todavía le queda un tiempo para volver. Rudiger podría recibir el alta para el partido del domingo en Mestalla, pero sería precipitado que reapareciera. Se arriesgaría a una recaída, aunque no se descarta que juegue unos minutos.

Alaba tampoco está en su mejor momento tras varias temporadas castigado por las lesiones. Además, su perfil es zurdo. A Arbeloa le quedan Asencio y Huijsen y ambos están tocados desde hace semanas. El andaluz también arrastra problemas musculares que limitan su rendimiento.

El nuevo Nacho

Pero es Asencio el que más está arriesgando. En caso de que la tibia diga basta, sería baja un mínimo de tres meses, lo que le abocaría a despedirse de la temporada. No volvería hasta el próximo curso y nadie sabe qué papel tendría en un equipo que tiene decidido reforzar ese centro de la defensa, donde se acumulan los problemas desde hace tres temporadas.

Lo que parece claro es que el destino del canterano es ser el sustituto natural de Nacho. Un suplente ‘pesimista’, como le definía Ancelotti. Siempre cumplió cuando requirió de su participación. Tenía un rol secundario, pero muy útil como comodín defensivo. Asencio no maneja la izquierda igual, pero sí es capaz de jugar en los dos perfiles de central así como de lateral derecho.