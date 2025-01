Asencio, de polémica en polémica: "Que un chaval que lleva dos días no sepa ganar..."

El nombre de Raúl Asencio ha estado en el centro de la polémica en las últimas semanas. Desde su irrupción en el primer equipo del Real Madrid, las críticas tanto en las redes sociales como en los estadios que ha visitado han estado presentes en todo momento debido a su presunta implicación en un delito de difusión de pornografía infantil, algo que el club blanco ha obviado al menos públicamente. En el partido de semifinales de la Copa del Rey ante el Mallorca el canterano merengue volvió a ser protagonista... aunque, en este caso, por lo que sucedió sobre el terreno de juego.

La tensión entre ambos equipos se podía cortar con un cuchillo desde el inicio del encuentro. El pique entre Vinicius con Maffeo, que viene de lejos, fue de lo más destacable en el duelo que se disputó en el estadio King Abdullah de Yeda. La situación acabó explotando en los minutos finales del partido, concretamente después del tercer gol del conjunto blanco. En la celebración, Jude Bellingham decidió golpear a Pablo Maffeo (acción por la que no fue amonestado) y el defensor hispanoargentino se revolvió, lo que desencadenó en una tangana entre los dos equipos.

Uno de los protagonistas de la trifulca, justamente, fue Raúl Asencio, que se recorrió medio campo para encararse con el jugador del Mallorca, dirigiéndose a él con las siguientes palabras: "Tira para allá, que eres muy malo". El canterano del equipo blanco tuvo que ser separado por sus propios compañeros mientras se reía de los jugadores del Mallorca, lanzándoles besos. Maffeo terminó la bronca respondiéndole "Vete a difundir vídeos, subnormal", refiriéndose a su supuesta implicación en el caso de difusión de pornografía infantil.

Después del encuentro, Dani Rodríguez, uno de los pesos pesados del vestuario del Mallorca, se refirió a la polémica y llamó la atención al canterano canario del Madrid: "El pique entre Maffeo y Vinicius ya lo conocemos todos. Pero animo a Asencio con la juventud que tiene que aprender a ganar, que le puede venir muy bien. No estuvo bien y ya está", declaró el mallorquinista. Más tarde, en zona mixta volvió a hablar del asunto: "Pablo se calienta un poco porque le toca. Luego viene Asencio y es lo que molesta. Cuando eres un jugador contrastado y llevas muchos partidos, pues bueno. Pero cuando llevas dos días aquí debes tener un poco más de respeto. Que un chaval que lleva dos días no sepa ganar...", sentenció Dani Rodríguez.

Asencio ya no está investigado

Fuera del campo, por lo que respeta a la cuestión de su participación en el presunto delito de grabación y difusión de unas imágenes de índole sexual de una menor, por el que se le imputó junto a otros tres canteranos, ha habido novedades en las últimas horas. Según Relevo, el juez instructor ha dictaminado que Raúl Asencio no está implicado en los hechos, por lo que ya no tiene la condición de investigado y, a priori, no será juzgado por los hechos.

Raúl Asencio, amonestado en el partido de Champions League ante el Liverpool. / AP

En cualquier caso, Asencio seguirá la instrucción en condición de testigo, lo que implica que tiene la obligación de decir la verdad en su testimonio para así esclarecer los hechos. Según Relevo, el jugador defiende que el día en el que se produjo el supuesto delito no estaba en el lugar en el que sucieron los hechos junto a los otros tres canteranos y las dos chicas, una de ellas menor, con las que mantuvieron relaciones sexuales que fueron grabadas, sino que se encontraba en la piscina con otra chica. Esta versión fue secundada por una de las víctimas en una entrevista a AS.

Otra oportunidad en la final

Raúl Asencio se asentó en el primer equipo del Real Madrid después de las numerosas bajas en el centro de la zaga. Sin embargo, con la vuelta de Tchouaméni ha sido relegado al banquillo. Ahora, con la posible baja del francés, que fue sustituido ante el Mallorca por un golpe en la cabeza, podría volver a tener una gran oportunidad para disputar una gran cita en la final de la Supercopa de España del próximo domingo 12 de enero.