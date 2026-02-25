Asencio da el susto en el Bernabéu: salió inmovilizado, con collarín y directo al hospital

Susto terrible en el Bernabéu. Raúl Asencio se llevó la peor parte en un golpe tremendo con Camavinga y el partido se tuvo que parar durante más de 7 minutos para poder atender al canario. Las imágenes helaron el cuerpo de todas las personas que estaban viendo el encuentro.

Asencio saltó para rematar un balón aéreo junto a Rafa Silva cuando chocó duramente con Camavinga. El francés dio de lleno con el hombro del central, que terminó cayendo al suelo. Pero Asencio, que iba de cara, se desequilibró tras el golpe y cayó con la cara directamente contra el suelo. Un golpe muy duro.

Rápidamente, se llamó a las asistencias porque el canario no se podía mover sobre el césped. Los compañeros se acercaron con cara de mucha preocupación para ver el estado de su compañero e intentar ayudar a que se levantase, pero no había manera. Asencio no se podía mover y tuvo que ser sustituido por Alaba.

Los médicos rápidamente buscaron intentar incorporarlo, pero no lo consiguieron y decidieron inmovilizarlo para llevárselo en camilla. Lo tuvieron que levantar entre varios del personal médico para que el jugador no tuviera que hacer ningún esfuerzo y se lo llevaron directamente al hospital en una Uvi Móvil. Además, se le puso un collarín para bloquear cualquier movimiento en la zona de las cervicales y el cuello.

Tras varios minutos con el juego parado y totalmente centrado en la recuperación del canario, consiguieron subir a Asencio encima de la camilla para llevárselo rápidamente. El Bernabéu despidió a su futbolista con una fuerte ovación. Por ahora no se sabe el alcance de una posible lesión, pero las imágenes son escalofriantes.

"Parece algo del cuello. No parece grave y se va al hospital. Ha sido un susto tremendo, se nos ha encogido el estómago. Pero por suerte parece que no va a ser nada", afirmó Álvaro Arbeloa tras el partido tranquilizando a la afición merengue.

Hay que recordar que el Real Madrid no va sobrado de centrales. Militao y Huijsen están lesionados, mientras que Alaba ha jugado muy pocos minutos en los últimos dos años. Arbeloa tendrá un buen problema en los siguientes encuentros en esa posición.