Problema central para el Madrid: Asencio no convence a Xabi y Saliba quiere renovar

La posición de Raúl Asencio en el Real Madrid ha dado un giro inesperado. De ser la gran esperanza de la cantera y el nuevo Sergio Ramos, el canario está más en duda que nunca del equipo de Xabi Alonso. Al técnico tolosarra no le convence y tras sus errores grotescos en el Mundial de Clubes ha perdido mucho protagonismo.

La llegada de Huijsen dejó a Asencio en un segundo plano, pero ahora el Real Madrid no sabe qué hacer con él como informó OK Diario. Renovó hace poco hasta 2031 con una cláusula de 1.000 millones, cuando algunos equipos parecían dispuestos a acercarse a la de 50 que tenía anteriormente.

El Mundial de Clubes fue letal para el canario. Tres fallos gravísimos que le costaron mucho al Madrid. Ante el Al-Hilal, cometió un penalti tonto tras perder el balón dentro del área. Contra Pachuca se marchó expulsado a los pocos minutos del inicio del encuentro y contra el PSG tenía la difícil tarea de substituir a Huijsen y no lo consiguió. El primer gol de los franceses llegó tras una perdida infantil del central. Además, los blancos se marcharon con un 4-0 muy doloroso.

Roja Asencio ante Pachuca con Huijsen de testigo / Efe

Courtois y el mismo entrenador le tiraron algún dardo en zona mixta: “Son dos partidos y dos veces el mismo error… tenemos que ser más inteligentes”, dijo el guardameta tras la expulsión de Asencio ante Pachuca.

Ahora mismo, el jugador no entra en los planes de Xabi Alonso, ya que no le convence. Con el esquema de tres centrales, el tolosarra quiere adelantar la llegada de Konaté para tener un trío sólido en el once titular. Huijsen y Militao apuntan a titulares siempre que estén sanos. Mientras que el bajón de rendimiento de Rüdiger y Asencio los relega a un segundo puesto junto con David Alaba.

El futuro de Asencio parecía muy claro y muchos afirmaban que sería central blanco para muchos años. Ahora mismo es una incógnita. Si llega Konaté, podría pasar a ser el quinto central de la plantilla y podría verse obligado a buscar una salida para tener minutos. Tras la renovación será jugador del primer equipo, por lo que cambiará su dorsal 35 por uno entre el 1 y el 25.

De ser indiscutible con Ancelotti a posible quinto central con Xabi Alonso... el futuro de Asencio sigue en el aire y podría terminar lejos de Madrid.

"Ojalá renovar con el Arsenal"

Otro de los grandes objetivos que tenía el Real Madrid además de Konaté para la zaga era William Saliba. El central francés del Arsenal sorprendió a la dirección deportiva blanca en la eliminatoria de Champions cuando paró a Mbappé con relativa facilidad. Pero el problema es que el jugador no está dispuesto a dejar Londres esta temporada, al menos, por el Mundial.

Saliba será una pieza clave de Francia y piensa que cambiar de equipo justo antes sería perjudicial para él. Además, en recientes declaraciones con la televisión del club ‘gunner’ dejó entrever que su renovación está cerca: “¡Ojalá renovar pronto! Este año intentaremos ganarlo todo”, sentenció dejando claro cuál es su deseo pese al interés del Real Madrid.

William Saliba es uno de los centrales más cotizados de la actualidad / @w.saliba4

El caso de Konaté es diferente al de Saliba. El ‘red’ termina contrato en 2026 y parece que está más lejos de renovar con el Liverpool. Xabi Alonso tiene claro, y más tras el Mundial de Clubes, que debe mejorar esa zona del campo. Así que tras el ‘no’ de Saliba y las dudas con Asencio y Alaba, Konaté parece el claro elegido por la dirección técnica blanca para formar trío con Militao y Huijsen, en la línea de tres centrales que pretende Xabi Alonso.