Asencio tiene claros sus dos referentes: "Sergio Ramos y Puyol"

La convocatoria de Luis de la Fuente para el parón de selecciones dejó el nombre de Raúl Asencio como una de las grandes novedades. El central del Real Madrid será el único representante del equipo blanco en el equipo nacional y podría estrenarse con la selección.

En su primer día como internacional, el defensa madridista contó su historia y sus sensaciones en un vídeo publicado por la Selección en sus redes sociales oficiales. Además, dejó muy claros sus referentes en el mundo del fútbol.

"Sergio Ramos, al final, siempre ha sido un referente para mí. Para todas las personas que les gusta el fútbol saben lo que ha sido, tanto con el Real Madrid como con la selección española. Es un referente claro. Es verdad que a nivel nacional hay muchos, como Carles Puyol. Te fijas en ellos y en su forma de jugar desde pequeño y vas sacando las virtudes de cada jugador", explicó Asencio.

"Estoy muy contento y feliz por vivir esta nueva experiencia, quiero tratar de vivirla al máximo. Desde que soy pequeño soñaba con algo como esto y que haya podido llegar de esta manera me hace estar súper orgulloso y súper contento", afirmó el futbolista, que empezó la temporada con el Castilla y que ya se ha asentado en el primer equipo con Ancelotti.

Precisamente el técnico italiano fue el encargado de darle la noticia de su convocatoria con España, tal y como contó el propio Asencio.

"En el entrenamiento el míster Ancelotti apareció y me dio la noticia en mitad del campo, que iba convocado con la selección nacional y bueno, imagínate, todos los compañeros felicitándome, el cuerpo técnico, la verdad es que fue bonito", sentenció.

"Desde pequeño soñaba con algo como esto. Ha sido todo muy rápido y muy brusco. Estoy adaptándome a las diferentes situaciones que estoy viviendo. Desde niño bromeas o piensas en lo que puedes conseguir en un futuro y viendo que ahora se está cumpliendo estoy muy orgulloso", dijo el central madridista.

"Siempre me he considerado que soy una persona fuerte de cabeza. El paso a venir a Madrid desde tan pequeño, con 14 años, separarme de mi familia, de todos mis amigos, separarme del día a día y de lo que realmente era algo fácil para mí, lo rutinario, me hizo más fuerte mentalmente", sentenció.