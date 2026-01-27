Asencio, el central pesimista de Ancelotti es el optimista de Arbeloa

Raúl Asencio se ha consagrado como un defensor de plenas garantías en el Real Madrid, reencontrando la misma versión que dejó perpleja al madridismo tras su salto al primer equipo la temporada pasada. Ahora, a sus 22 años y la madurez necesaria, demuestra ser un pilar fundamental para Arbeloa y haber entendido a la perfección la delicada situación defensiva de este equipo, tanto es así, que arrastra muchos minutos jugados con una fisura de tibia y él mismo asume el riesgo de competir en estas condiciones.

Real Madrid's Raul Asencio, left, is challenged by Villarreal's Alberto Moleiro during a Spanish La Liga soccer match between Villarreal and Real Madrid in Villarreal, Spain, Saturday, Jan. 24, 2026. (AP Photo/Alberto Saiz) / Alberto Saiz / AP

MUCHA PERSONALIDAD

El canario ha logrado revertir por completo su nivel a base de personalidad y resiliencia. Tras un Mundial de Clubes marcado por errores grotescos que golpearon su confianza y un inicio de temporada lleno de dudas, donde partía como última opción, el defensor ha sabido recomponerse desde lo mental, simplificando su juego y recuperando seguridad en cada intervención. Con el paso de los partidos, está mostrándose cada vez más firme, más valiente y optimista con balón y fiable en la toma de decisiones, transformando la desconfianza inicial en una sensación de crecimiento constante y dejando claro que su perfil encaja con el de un central titular en el Real Madrid, no con el de un simple parche.

UNA FACETA OPTIMISTA

La realidad, es que siempre ha destacado por su versatilidad en defensa, tener una velocidad privilegiada que le permite sentirse cómodo a campo abierto, con buena lectura de anticipación y, además, ser un gran corrector. Pero si en algo demuestra mejoría últimamente, es en su atrevimiento con los pies. Un estado de crecimiento anímico que le lleva a soltarse y alcanzar un manejo con los pies muy notable capaz de ayudar al resto de compañeros desde atrás.

Asencio arrastra una fisura de tibia / EFE

Asencio ha emergido en el momento más complicado, cuando las bajas y la adversidad exigían algo más que talento, y lo ha hecho convirtiéndose en líder a través de los hechos, no de las palabras, justo lo que más valora el madridismo. Juega con dolor, no se esconde y contagia carácter, hasta el punto de ser decisivo incluso en el balón parado, donde ataca cada remate como si fuera el último. Representa a la perfección ese arbeolismo de jugar con entrega, compromiso y sentido del escudo, una actitud que ha conectado de lleno con el Bernabéu y lo ha convertido en uno de los futbolistas más queridos. Ahora, con la confianza recuperada y el respeto ganado, la gran pregunta es dónde está su techo.