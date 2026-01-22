Asencio, al borde de romperse en una defensa fracturada

Raúl Asencio ha sido el parche que ha pegado la maltrecha defensa del Real Madrid desde la temporada pasada. Las lesiones han asolado desde entonces a los zagueros blancos, que han ido cayendo como piezas de dominó uno detrás de otro y en algunos casos de manera reiterada como Militao, Alaba, Carvajal o Mendy.

Los problemas para los tres últimos entrenadores blancos se han ido multiplicando en esa línea. Asencio, que ha sido un recurso útil llegado de la cantera, está jugando con una fisura de tibia desde principio de temporada. Su situación es delicada, pero está arriesgando por la acumulación de bajas que sufre la defensa.

Tres defensas sanos

Arbeloa ha empezado a tirar de Tchouameni como central, además de Carreras. De hecho, ante el Mónaco solo jugó con dos defensas, Asencio y Huijsen, y acabó quitando al primero para no arriesgar y poner en su lugar al francés. Para Villarreal se encuentra con un panorama similar, esperando la posibilidad de recuperar a Rudigerque también está jugando y descansado por problemas crónicos en una rodilla.

Militao, Trent y Mendy están lesionados y no llegan al estadio de La Cerámica. Carvajal y Alaba son víctima de lesiones repetidas y están lejos de su mejor nivel, aunque pueden ser recursos para Arbeloa. Le quedan tres defensas sanos Carreras, Fran García y Huijsen. Además, éste último también ha tenido problemas musculares los últimos meses, aunque él mismo ha reconocido que está recuperado.

Improvisar

Todo ello obligó a Arbeloa a poner de nuevo a Valverde de lateral derecho, aunque le concedió más libertad de la que tenía con Xabi Alonso para que se incorporara al ataque. De hecho, dio dos asistencias de gol ante el Mónaco, a Mbappé y Bellingham. También decidió sacrificar a Fran García para poner a Camavinga en el lateral izquierdo, con la misma libertad que tuvo el uruguayo.

Un panorama preocupante para Arbeloa en la visita de este sábado al Villarreal (21,00 h.). Una defensa fracturada que le obliga a improvisar y con el riesgo de perder a Asencio, que hasta la fecha ha sido un recurso valioso. Tendrá que configurar de nuevo una zaga ante uno de los equipos más diestros de la Liga en ataque, lo que le ha permitido meterse en puestos de Champions League.